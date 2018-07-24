Tesla şimdi de akıllı telefonuyla geliyor!
Ürettiği yeni nesil elektrikli otomobiller ile adından söz ettiren Tesla, şimdi de akıllı telefon işine giriyor. İşte Tesla'nın akıllı telefonu hakkında çıkan ilk detaylar ve fotoğraflar...
Şu sıralar popüler otomobili Model 3 siparişlerini yetiştirmeye çalışan Tesla'nın yakında akıllı telefon sektörüne gireceği iddiası sosyal medyayı salladı. Model S ve Model X otomobilleri ile piyasayı sallayan Tesla'nın bu telefonuna ait olduğu iddia edilen görüntüler de internete sızdı bile!
Söylentilerle gelen fotoğraflar, otomobil devinin akıllı telefon piyasasına gireceğini kanıtlar nitelikte.
Ortaya çıkan fotoğraflar ile Tesla'nın yeni "Tesla Quadra" isimli telefonunun ince bir çentiği olduğu görülüyor. İnce çerçeveleri ile öne çıkan modelin arka kapağında ise büyük bir Tesla logosu bulunuyor.
Çift kamera bulunacağı düşünülen telefonun alt kısmında ise hoparlör için olduğu düşünülen büyük bir boşluk bulunuyor. Gelen fotoğrafların Çin kökenli sahte bir tasarım mı yoksa Tesla'nın geliştirdiği bir tasarım mı olduğu kesin olarak bilinmiyor. Fakat Elon Musk'ın alev silahı satmasından sonra takipçileri Tesla'nın akıllı telefon üretmesine de kesin gözüyle bakıyor.
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