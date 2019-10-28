Tesla şimdi de çatılara el atıyor
Tesla, uzun süredir üzerinde çalıştığı üçüncü nesil güneş enerjili çatı panel sistemi Solar Roof'u tanıttı.
Engadget'in haberine göre Tesla, üçüncü nesil güneş enerjili çatı panel sistemi Solar Roof'u tanıttı. Tesla CEO'su Elon Musk konuyla ilgili, "Eğer evinizin çatısını yenilemek isterseniz, diğer güneş panellerinden ve çatılardan çok daha ucuz olacak." dedi.
Yapılan açıklamada yeni güneş enerjili panellerin güç yoğunluğunun artırıldığı ve kullanılan parçaların azaltıldığı belirtildi. Bu şekilde maliyetlerin düştüğü ifade edildi.
Musk, güneş enerjili panellerin, diğerlerinden daha ucuza mal olacağını belirtti. Ayrıca, şirketin yeni nesil çatı sisteminin daha uygun fiyatlı olacağından oldukça emin olduğunu söyledi.
Bu yeni çatı sistemi için Tesla'yı öne çıkaran özelliklerden biri de gereken zaman ve kurulum kolaylığı. Şirket ilk etapta kendi kuracak. İlerleyen zamanlarda ise üçüncü taraflarla bu işlemi gerçekleştirecek. Yeni bir çatı paneli kurdurmak genellikle bir günden fazla zaman aldığı için hedef kurulumu sekiz içinde tamamlamak.
Şirket şimdilik siyah cam panelleri kullanıma sunacak. Fakat, kısa bir süre sonra farklı seçenekler sunmayı planlıyor. Akdeniz tarzı evler için kil renginin de satışa sunulacağı açıklandı.
Tek bir Solar Roof hücresinin standart bir güneş paneline göre daha fazla alan kaplayabileceği fakat daha iyi bir çözüm olacağı belirtildi.
Tesla, satışa hazır olan Solar Roof paneleri için 25 yıl garanti veriyor.
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