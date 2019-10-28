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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hurriyet.com.tr
28.10.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Tesla şimdi de çatılara el atıyor

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Tesla şimdi de çatılara el atıyor
Fotoğraf: Tesla

Tesla, uzun süredir üzerinde çalıştığı üçüncü nesil güneş enerjili çatı panel sistemi Solar Roof'u tanıttı.

Engadget'in haberine göre Tesla, üçüncü nesil güneş enerjili çatı panel sistemi Solar Roof'u tanıttı. Tesla CEO'su Elon Musk konuyla ilgili, "Eğer evinizin çatısını yenilemek isterseniz, diğer güneş panellerinden ve çatılardan çok daha ucuz olacak." dedi.

Yapılan açıklamada yeni güneş enerjili panellerin güç yoğunluğunun artırıldığı ve kullanılan parçaların azaltıldığı belirtildi. Bu şekilde maliyetlerin düştüğü ifade edildi.

Musk, güneş enerjili panellerin, diğerlerinden daha ucuza mal olacağını belirtti. Ayrıca, şirketin yeni nesil çatı sisteminin daha uygun fiyatlı olacağından oldukça emin olduğunu söyledi.

Bu yeni çatı sistemi için Tesla'yı öne çıkaran özelliklerden biri de gereken zaman ve kurulum kolaylığı. Şirket ilk etapta kendi kuracak. İlerleyen zamanlarda ise üçüncü taraflarla bu işlemi gerçekleştirecek. Yeni bir çatı paneli kurdurmak genellikle bir günden fazla zaman aldığı için hedef kurulumu sekiz içinde tamamlamak.

Şirket şimdilik siyah cam panelleri kullanıma sunacak. Fakat, kısa bir süre sonra farklı seçenekler sunmayı planlıyor. Akdeniz tarzı evler için kil renginin de satışa sunulacağı açıklandı.

Tek bir Solar Roof hücresinin standart bir güneş paneline göre daha fazla alan kaplayabileceği fakat daha iyi bir çözüm olacağı belirtildi.

Tesla, satışa hazır olan Solar Roof paneleri için 25 yıl garanti veriyor.

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