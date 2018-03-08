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    Tesla Semi ilk teslimatı için yola çıktı!

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 10:09 | Son Güncelleme:

    Elektrikli araç sektöründe büyük rol oynayan Tesla'nın elektrikli iki TIR modeli geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı. Tesla Semi adıyla anılan TIR, ilk teslimatı için yollara düştü.

    Tasarımıyla takipçilerini etkilemeyi başaran elektrikli TIR Tesla Semi, sunduğu özelliklerle de takipçilerinin gözlerinden kaçmıyor. Çünkü Tesla Semi, 0'dan 100Km/s hıza, 5 saniyede ulaşabiliyor. Ancak araçta yük olduğu zaman bu süre, 20 saniyeye çıkıyor. Tek şarjda 800 kilometre yol alabilen Tesla Semi, yarım saatlik bir şarjda da 643 kilometre gidebiliyor. Bu verilerde Tesla Semi'nin 1 saatin altında tamamıyla şarj olduğunu gösteriyor. 

    Tesla Semi ilk teslimatı için yola çıktı

    Şirketlerin kapış kapış sipariş verdiği TIR'ın yola çıktığı haberini ise CEO Elon Musk, kendi Instagram hesabından paylaştı. Nevada dağlarındaki Gigafactory’den Kaliforniya'daki araba fabrikasına akü paketleri götürecek olan Tesla Semi'nin, paylaşılan görselde dikiz aynalarına sahip olduğu görüldü. Aslında şaşırılacak bir durum değil. Ancak, şirketin açıklaması, dikiz aynalarının olduğu yerde kameraların olacağı yönündeydi. 

    Etiketler: tesla , semi , sevkiyat
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