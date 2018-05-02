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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
02.05.2018 - 06:34, Son Güncelleme:

Tesla otomobili başını yaktı, ehliyetine el konuldu!

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Tesla otomobili başını yaktı, ehliyetine el konuldu!

Autopilot özelliğine çok fazla güvenmemeniz gerektiği hakkında muhtemelen ilk uyarı Tesla'nın kendisinden gelecektir. Bu sistemin şu anda, bir otonom sürüş sisteminden ziyade ileri seviye bir sürücü yardım sistemi olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Ancak görünene göre bir sürücü, kısa bir süre önce bu uyarıyı en dramatik şekillerden biri ile göz ardı etmiş gibi görünüyor. Nottingham, BK vatandaşı Bhavesh Patel, Mayıs 2017 tarihinde M1 yolu üzerinde Model S aracının yolcu kolduğunda oturarak ilerlerken yakalanınca 18 aylık sürüş cezası aldı. Sürücü, Autopilot'u aktif ettiğini ve "muhteşem" yarı otonom rehberliğinin aracı var olan tahmini 40MPH (yaklaşık 65kmph) hızlı trafikte ilerletebileceğini düşündüğünü söylemişti.

Neyse ki bir kaza yaşanmamıştı ancak tahmin edebileceğiniz gibi polis için bu durum önemli değildi. Polis, yapılanın "muazzam derecede sorumsuz" olduğunu belirtirken Patel'in sürüş yasağı cezasının yanı sıra 100 saat ücretsiz çalışması, 10 gün boyunca rehabilitasyon görmesi ve 1800£ ödemesi gerekiyor.

Tabi bu yapılan bu hareketin gerçekten tehlikeli olduğunu belirtmeye gerek bile yok. Autopilot, aracınızı trafiğe uygun bir hızda aynı şeritte ilerletebilse de, etrafınızda gerçekleşen olaylara göre tepki vermiyor veya kaçış manevraları yapmıyor. Bir diğer soru ise, Patel'in Autopilot'u yolcu koltuğunda ne kadar süre boyunca kullandığı. Autopilot ellerinizi direksiyonda tutmanızı istiyor. Bu konuda yapılan uyarıları bir dakika boyunca dinlemezseniz Autopilot o sürüş boyunca kendisini kapıyor ve eğer uyarıları dinlememeye devam ederseniz, aracı tamamen durduruyor. Patel, yolcu koltuğunda muhtemelen çok kısa bir süre kaldı ancak bu sürenin, yolcu koltuğuna oturabileceği kadar uzun olması bile rahatsız edici bir şey.

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