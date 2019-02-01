Tesla Model Y için geri sayım başladı, tarih belli oldu!
Çılgın iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, bir süredir yeni otomobilleri üzerinde çalışıyor. Musk'ın yaptığı açıklamaya bakıldığında Tesla'nın yeni nesil elektrikli otomobili olması beklenen Tesla Model Y'nin üretiminine gelecek yıl başlanıyor.
Tesla'nın yeni otomobili Tesla Model Y Crossover SUV'un, Nevada eyaletinde bulunan Gigafactory tesislerinde üretimine başlanıyor. Musk'ın açıklamasına göre üretim 2020 yılı sonunda başlayacak ve bir sonraki yıl yeni otomobillerin satışına başlanacak. Musk parçalarının yaklaşık yüzde 75'ini elektrikli sedanla paylaşacağını açıkladı. Dolayısı ile sıfırdan bir üretim hattı geliştirilmesine gerek kalmayacağı için daha hızlı üretilecek.
Gigafactory 1’de haftada 7000 adet Model Y üretilebiliyor. Firmanın 2021 yılında Çin’deki Gigafactory 3’te de haftada 5000 adet Model Y imalatı gerçekleştireceği belirtiliyor. Ancak bunlar net rakamlar değil; en azından şimdilik.
Son olarak aracın fiyatının 40 bin doların altında olacağı söyleniyor. Elektrikli otomobil devi Model Y'nin satış rakamlarının Model 3'ten önemli ölçüde yüksek olacağı görüşünde.
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