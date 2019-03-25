Tesla Model 3'ü hackledi, 35 bin dolar ve otomobil kazandı
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model 3 isimli arabasını hack'leyebilene aracın kendisini hediye edeceklerini haftalar öncesinden açıklamıştı. Kanada'da gerçekleşen popüler hack yarışması Pwn2own'da Tesla Model 3'ü hackleyebilen ekibe 35 bin dolar ve aracın kendisi verildi.
Gün geçtikçe akıllanan elektrikli araçların güvenliği büyük önem sarf ediyor. Bu bağlamda araçlarını test eden Tesla, Model 3 modelini hackleyebilen bir grup hacker'a 35 bin dolar ve aracın kendisini hediye etti. Böylece aracındaki güvenlik açığını kapatmak için çalışmalara başlayan şirket, yarışmaya katılan ilk otomobil üreticisi oldu.
Gerçekleşen yarışma sonucunda yalnızca birkaç dakika içerisinde model 3'ü hackleyen grup, aracın bilgi- eğlence sistemini hedef aldı. Kısa süre içerisinde otomobilin sistemini ele geçiren Fluoroacetate adındaki takım Tesla tarafından tebrik edilerek 35 bin dolara ve Model 3'e sahip oldu.
Bir çok teknoloji şirketinin katıldığı Pwn2own adındaki yarışmada büyük başarıya imza atan grup toplamda 375 bin dolar kazandı. Ortaya çıkan güvenlik açığının gelecek güncelleme ile beraber çözüme kavuşacağını da belirtelim.
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