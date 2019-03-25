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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Teknoloji
25.03.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Tesla Model 3'ü hackledi, 35 bin dolar ve otomobil kazandı

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Tesla Model 3'ü hackledi, 35 bin dolar ve otomobil kazandı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model 3 isimli arabasını hack'leyebilene aracın kendisini hediye edeceklerini haftalar öncesinden açıklamıştı. Kanada'da gerçekleşen popüler hack yarışması Pwn2own'da Tesla Model 3'ü hackleyebilen ekibe 35 bin dolar ve aracın kendisi verildi.

Gün geçtikçe akıllanan elektrikli araçların güvenliği büyük önem sarf ediyor. Bu bağlamda araçlarını test eden Tesla, Model 3 modelini hackleyebilen bir grup hacker'a 35 bin dolar ve aracın kendisini hediye etti. Böylece aracındaki güvenlik açığını kapatmak için çalışmalara başlayan şirket, yarışmaya katılan ilk otomobil üreticisi oldu.

Gerçekleşen yarışma sonucunda yalnızca birkaç dakika içerisinde model 3'ü hackleyen grup, aracın bilgi- eğlence sistemini hedef aldı. Kısa süre içerisinde otomobilin sistemini ele geçiren Fluoroacetate adındaki takım Tesla tarafından tebrik edilerek 35 bin dolara ve Model 3'e sahip oldu. 

Bir çok teknoloji şirketinin katıldığı Pwn2own adındaki yarışmada büyük başarıya imza atan grup toplamda 375 bin dolar kazandı. Ortaya çıkan güvenlik açığının gelecek güncelleme ile beraber çözüme kavuşacağını da belirtelim.

Kelepçe gibi görünüyor: Hem saat hem telefon!Uzaktan bakıldığında kelepçe gibi görünen Nubia'nın yeni oyuncağı kafaları karıştırdı: Bu bir saat mi yoksa başlı başına telefon mu? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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