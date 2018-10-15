Tesla Model 3 üretiminde rekor
Tesla Model 3, firmanın Model S ve Model X’ten sonra piyasaya çıkardığı en yeni elektrikli aracı konumunda. 35 bin dolarlık fiyatıyla bu üç araç arasında en ucuzu olan ve en çok sipariş edilen araç da yine Model 3 oldu. Şirketten yapılan açıklamada 100 bin adet Tesla Model 3’ün üretildiği duyuruldu.
Tesla, son dönemde yaptığı iyileştirme ve geliştirmelerle Model 3 üretim adetlerini giderek artırıyordu. Şimdilerde ise Tesla’ya yakın bir kaynaktan alınan bilgilere göre 100 bininci Model 3 üretilmiş durumda. Her ay 5000 adet Model 3 ürettiklerini açıklayan şirket, üretimde yaşadıkları sorunları geride bıraktıklarını da vurguladı. Her ay düzenli olarak 5000 adet Model 3 üreten Amerikalı şirketin, önümüzdeki yıllarda bu rakamları iki katlayacağı da ön görülüyor.
Paylaşılan raporda ayrıca şimdiye kadar 455 binin üzerinde Model 3 için ödeme yapıldığı da açıklandı. Bu modellerin 100 binini üretmeyi başaran şirket, üretimin hızlanmasıyla birlikte geriye kalan araçların hepsini kısa bir süre içerisi de müşterilerine teslim etmeyi de hedefliyor.
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