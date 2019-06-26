Tesla görünümlü Samsung Galaxy Note 10 internete sızdı!

Elon Musk'ın ellerinden fırlamış gibi duran Tesla temalı Galaxy Note 10'un görüntüleri internete sızdı; görenler ufak çaplı bir şaşkınlık yaşadı. Görüntülerin gerçek olup olmadığı sorgulanırken, Samsung'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Sızan görüntülerde Tesla logosunun arka yüzünde yer aldığı ve renklerinin de yine Tesla ile uyumlu olduğu bir tasarım dikkat çekiyor.

Her ne kadar gerçekçi gibi görünse de, şirkete yakın kaynakların iddiasına göre böyle bir telefon hiç olmayacak. Ortaya çıkan bu Tesla – Galaxy Note 10 modeli her ne kadar göze oldukça hoş görünse de, aslında basit bir görsel çalışmadan ibaret olabilir.



GALAXY NOTE 10 NASIL OLACAK?

Galaxy Note 10, önceki modellere göre pek çok yeni özellikle gelecek. Cihazın en dikkat çeken yeniliklerinden biri tasarım tarafında olacak gibi görünüyor; zira şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Galaxy Note 10'un arka yüzünde dikey arka kamera ve delikli bir ekran bulunacak. Ön kameraya geldiğimizde ise bu kamera ekrandaki deliğin içerisine gömülü olacak. Ancak bu tasarımsal değişikliğin nasıl göründüğünü henüz bilmiyoruz.





Diğer yandan tek bir model Galaxy Note 10 da satışa sunulmayacak. İki farklı boyutta piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunlardan biri normal phablet, yani telefon/tablet karışımı bir cihaz, diğeri ise daha küçük bir varyant olacak. Genel olarak Galaxy Note 10 serisinin iki 4G ve iki 5G versiyonu olmak üzere dört model olarak çıkacağı söyleniyor.

50 W hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi beklenen Galaxy Note 10, tüm Samsung telefonlardan daha hızlı şarj olacak; öyle ki Galaxy S10 serisinde dahi 15 W'lık şarj teknolojisi kullanılıyor. Bu da 4500 mAh batarya kapasiteli Galaxy Note 10'un 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabileceği anlamına geliyor.