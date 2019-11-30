Tesla Cybertruck trafiğe çıktı, ilk kez böyle görüntülendi
Tesla'nın geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı ve özellikle de tasarımıyla adından söz ettiren yeni elektrikli aracı Cybertruck, bu kez sahnede değil, trafikte görüntülendi.
"Geleceğe Dönüş" filminde zaman yolculuğu yapılan DeLorean marka arabaya benzetilen Cybertruck, üç saniyede 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Cybertruck'ın yaklaşık 40 bin dolarlık en ucuz modeli, bir şarjla 402 kilometre gidebiliyor. 69 bin 900 dolarlık modelin menzili ise 804 kilometre. 6 kişilik araç 1587 kilogram yük taşıyabiliyor.
CAMI KIRILMIŞTI
"Geleceğe Dönüş" filminde zaman yolculuğu yapılan DeLorean marka arabaya benzetilen Cybertruck'ın iki camı sahnedeki dayanıklılık testi sırasında kırılmıştı.
Sahnede, Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen arabanın ne kadar dayanıklı olduğunu göstermek için ön sol cama yakın mesafeden bir metal top fırlattı. Cam kırıldı. Bu sırada Holzhausen'in yanında bulunan Musk'ın küfrettiği duyuldu.
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Extended clip view link in bio. First and only video posted on all social media platforms of me catching @elonrmuskk and @teslamotors new Tesla Cybertruck driving through Hawthorne today near @spacex headquarters. #tesla #spacex #teslatruck #hawthorne #cruising #elonmusk #thefuture #backtothefuture #cybertruck #worldstar #tsr #tmz #balleralert #theshaderoom #explorepage #ev #Electricvehicle #rawfootage #whattheheck #iphone11 #iphone #iphone11pro #explorepage
Holzhausen aynı deneyi sol arka camda da tekrarladı. Bu cam da kırıldı. Musk, "Top içeriye girmedi. Bu olumlu tarafı. Biz denerken cama İngiliz anahtarı attık, mutfak lavabosu attık kırılmadı. Şimdi neden kırıldı bilmiyorum" demişti.
TRAFİĞE ÇIKTI
Tesla Cybertruck, bu kez yollarda görüntülendi. İnternete düşen kısa videoda sıradışı tasarıma sahip aracı trafikte ilerlerken görüyoruz. Hızlıca geçip giden elektrikli pickup'ı Tesla'nın elektrikli sedanı Model X yakından takip ediyor. Tesla Cybertruck en erken 2021'in sonunda piyasaya sürülecek.
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