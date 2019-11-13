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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Tesla, Avrupa'daki ilk fabrikasını Berlin’de kuruyor

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Tesla, Avrupa'daki ilk fabrikasını Berlin’de kuruyor

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın üst yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin ABD dışındaki ikinci fabrikasının Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarında kurulacağını duyurdu.

Alman Auto- Bild Group tarafından Berlin’de 43. “Altın Direksiyon” ödül törenine katılan Musk, “Gigafactory 4” olarak tanımladığı fabrikanın Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarında kurulacağını söyledi.

Musk, daha sonra sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Giga Berlin” olarak anılacak fabrikada batarya, güç aktarma organları ve araç üretimi yapılacağını ve üretilecek ilk otomobilin “Model Y” olacağını belirtti.

Tesla’nın ABD’de iki Gigafactory tesisi bulunurken, ABD dışındaki ilk fabrikasını geçen yıl Çin'de kurmaya karar vermişti. Berlin’deki fabrika için Tesla’ya finansal teşvik verildiği belirtilirken, fabrikanın 2021’de üretime başlaması bekleniyor. Söz konusu tesisin 10 bin kişiyi istihdam edeceği de hesaplanıyor. 

Öte yandan, Tesla’nın Model 3’ü elektrikli otomobil orta ölçekli kategorisinde 2019 Altın Direksiyon Ödülü'ne layık görüldü. Şirketin Model 3 modelinin fiyatları Almanya'da 44 bin avrodan başlıyor. 

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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