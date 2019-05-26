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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
26.05.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

TESK'ten internet dolandırıcılarına karşı uyarı

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TESK'ten internet dolandırıcılarına karşı uyarı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, internetten bayram alışverişi yapan vatandaşlarımız uyanık olmalı. Son dakika alışveriş çılgınlığına kapılıp internet dolandırıcılarına fırsat verilmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, internetten bayram alışverişi yapan vatandaşları, dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ramazanda e-ticaretin büyük artış gösterdiğini aktaran Palandöken, internetten yiyecek satışlarının yaklaşık yüzde 50 arttığını, ramazan paketi bağışlarının bile internetten gerçekleştirildiğini belirtti.

Bayramlarda ve özel günlerde internet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasının, dolandırıcıların ekmeğine yağ sürdüğüne işaret eden Palandöken, "Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde siparişten farklı bir ürünün gönderilmesi ya da paranın ödenmesine rağmen ürünün alıcıya ulaşmaması gibi dolandırıcılık vakaları arttı. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, internetten bayram alışverişi yapan vatandaşlarımız uyanık olmalı. Son dakika alışveriş çılgınlığına kapılıp internet dolandırıcılarına fırsat verilmemeli." görüşüne yer verdi.

Palandöken, Türkiye'de yaklaşık 40 milyon kişinin internetten alışveriş yaptığını, en fazla giyim, aksesuar, gıda ve elektronik ürünleri satıldığını belirterek, "Dolandırıcılık vakalarının ve hak mağduriyetlerinin yaşanmaması için vatandaşlar internet alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı. Öncelikle alışveriş yapılacak sitenin adres çubuğuna dikkat edilmeli. Sitelerin kurumsal olup olmadığı, gizlilik ilkelerine uygun hareket edip etmediği araştırılmalı. Kredi kartı bilgilerinin çalınmaması için 3D secure güvenli ödeme sistemi olan internet siteleri tercih edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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