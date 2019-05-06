Terzi cebe girdi

Uygulamanın işleyişini aktaran MySize Inc. Ülke Müdürü Argun Erşen, MySizeID’nin e-ticaret sitesinde müşterilerin cep telefonları ile kendi beden ölçümünü yaparak ve markalara özel doğru bedenlerini öğrenerek alışveriş deneyimlerini artırmalarını sağlayan bir çözüm olduğunu söyledi. Uygulamanın müşterilerin kendi doğru ölçümleri ile perakendecilerin sundukları bedenler arasında eşleşme yaptığını ifade eden Erşen, “MysizeID, perakendecilerin web sitelerine yüksek seviyede doğruluğun ve kullanım kolaylığının entegre edilmesi suretiyle, müşterilerin kıyafetlerinde doğru bedeni seçtiklerinden emin olmalarını sağlıyor. MySizeID teknolojisini kullanmanın online perakendeciler için en belirgin yararı, online alışverişten kaynaklanan müşteri iadelerinin önemli ölçüde azalmasıdır. Bu düşüş, kârlılığı ve marka sadakatini olumlu yönde etkiliyor” dedi.

BoxSizeID uygulaması hakkında da bilgi veren Erşen şöyle konuştu: “Bu uygulamamız ise sezgisel bir koli ölçüm uygulaması olup, kullanıcıların akıllı telefonları ile kolilerinin boyutunu kolayca ölçmelerine izin veriyor. BoxSizeID, kargo şirketlerine dağıtım süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için, hatta paket, şirketin dağıtım merkezine ulaşmadan önce, kesintisiz ve doğru lojistik verisi sağlıyor. İstenirse kullanıcı, mobil terminallere ek bir aparat takmadan sadece bir uygulama yükleyerek mevcut mobil uygulamalarda yer alan en – boy – yükseklik bilgilerini manuel girmek yerine uygulamadan doğrudan alınmasını sağlayarak koli / paket hacim ölçümlerini kolayca yapabiliyor.”

Akıllı telefonlarda kullanılan gelişmiş “Dijital Mezura” uygulaması olan SizeUp uygulamalarının ise herhangi bir objeyi doğru bir şekilde ölçmek için akıllı telefonların sensörlerini kullandığını ifade eden Erşen, SizeUp’ın Aralık 2018 itibariyle 1 milyon indirmeye ulaştığını belirtti. Erşen, uygulamayı kullanmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Telefonunuzu başlangıç noktanıza yerleştirin, uygulamayı etkinleştirin, telefonu kaldırın ve seçtiğiniz bitiş noktasına gidin. Hepsi bu kadar…”

İlerleyen dönemlerde; MySizeID/SizeUp/BoxSizeID için iOS ve Android platformlardaki özellikleri, Ar-Ge departmanının kullanıcı taleplerini göz önünde bulundurarak sürekli geliştirmeye devam edeceğinin altını çizen Erşen, “BoxSizeID’de 2-Shot ölçüm geliyor. MySizeID’de anne, baba ve çocuklar için tek hesap olmak üzere aile profili oluşturmaya izin verilecek.