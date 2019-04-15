Terminatör filmlerinin kabusu Skynet gerçek mi oluyor?
Terminatör film serisinde robotları insanlara karşı bir araya getiren ve kendi ordusunu kuran Skynet, özellikle yapay zeka teknolojisinin hızla geliştiği günümüzde tekrar tekrar hatırlanmaya başlandı. Peki robotlar günün birinde gerçekten de bilinç kazanabilir mi? Skynet türevi bir tehdit insanlığın karşısına dikilir mi?
Yapay zeka teknolojisinin gün geçtikçe gelişmesi, insanlığa faydalı yönleri kadar olumsuz taraflarını da tartışmaya açıyor. En çok da üzerinde durulan konulardan biri hiç şüphesiz robotların bilinçlenmesi, yani insanlığın kontrolünden çıkma ihtimali. Peki böyle bir durum gerçekten söz konusu mu? Gelecekte robotların esir aldığı bir dünya mı bizi bekliyor? Yoksa bunlar tamamen birer hayal ürünü mü?
Robotik alanında dünyanın en saygın isimleri arasında yer alan Rodney Brookds, Turkcell Teknoloji Zirvesi için İstanbul'a geldi. Alanında dünyanın en iyi üniversitesi olarak gösterilen Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de emeritus profesör olan aynı zamanda iRobot şirketini kuran Brooks, Donanımhaber'in Teknoloji Editörü Erdi Özüağ'a robotların geleceğini anlattı.
Brookds'un üzerinde durduğu konu başlıkları ise şöyle:
- Robotların insanların yerini alabilir mi ?
- Skynet geliyor mu ?
- Robotlar bilinç kazanabilir mi ?
- 5G ve IoT'nin robotik alanındaki etkileri
- Robotik alanında öğrencilere tavsiyeler
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