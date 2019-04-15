Terminatör filmlerinin kabusu Skynet gerçek mi oluyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTerminatör filmlerinin kabusu Skynet gerçek mi oluyor?
GeriTeknoloji Terminatör filmlerinin kabusu Skynet gerçek mi oluyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr
15.04.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

Terminatör filmlerinin kabusu Skynet gerçek mi oluyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Terminatör filmlerinin kabusu Skynet gerçek mi oluyor?

Terminatör film serisinde robotları insanlara karşı bir araya getiren ve kendi ordusunu kuran Skynet, özellikle yapay zeka teknolojisinin hızla geliştiği günümüzde tekrar tekrar hatırlanmaya başlandı. Peki robotlar günün birinde gerçekten de bilinç kazanabilir mi? Skynet türevi bir tehdit insanlığın karşısına dikilir mi?

Yapay zeka teknolojisinin gün geçtikçe gelişmesi, insanlığa faydalı yönleri kadar olumsuz taraflarını da tartışmaya açıyor. En çok da üzerinde durulan konulardan biri hiç şüphesiz robotların bilinçlenmesi, yani insanlığın kontrolünden çıkma ihtimali. Peki böyle bir durum gerçekten söz konusu mu? Gelecekte robotların esir aldığı bir dünya mı bizi bekliyor? Yoksa bunlar tamamen birer hayal ürünü mü?

Robotik alanında dünyanın en saygın isimleri arasında yer alan Rodney Brookds, Turkcell Teknoloji Zirvesi için İstanbul'a geldi. Alanında dünyanın en iyi üniversitesi olarak gösterilen Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de emeritus profesör olan aynı zamanda iRobot şirketini kuran Brooks, Donanımhaber'in Teknoloji Editörü Erdi Özüağ'a robotların geleceğini anlattı.

Brookds'un üzerinde durduğu konu başlıkları ise şöyle:

- Robotların insanların yerini alabilir mi ?
- Skynet geliyor mu ?
- Robotlar bilinç kazanabilir mi ?
- 5G ve IoT'nin robotik alanındaki etkileri
- Robotik alanında öğrencilere tavsiyeler

İlgili videoyu izlemek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz. 


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?