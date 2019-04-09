"Tepegöz-İKA" finalde yarışmaya hak kazandı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen insansız otonom kara aracı projesi "Tepegöz-İKA", "ROBOİK" yarışmasında finale kaldı.
BAİBÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meskun mahal, kurtarma ve imha görevlerindeki envanterini genişletmek amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından "ROBOİK" adıyla düzenlenen İnsansız Kara Aracı (İKA) yarışmasına katıldı.
"Tepegöz-İKA" adını verdikleri projeyle ön elemeyi geçen ekip, haziran ayında gerçekleşecek finallerde yarışmaya hak kazandı.
Takım, elde ettikleri başarıyı BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile paylaştı. Rektörlükte öğrencileri kabul eden Alişarlı, yarışma takımını kutladı ve haziran ayında yapılacak finallerde başarılar diledi.
Takım Danışmanı BAİBÜ Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Kemal Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın üzerindeki sensörler vasıtasıyla, uzaktan herhangi bir müdahale olmadan otonom olarak çalıştığını anlattı.
Aracın, yarışmadaki "Meskun Mahal" ve "İmha" görevini yerine getireceğini aktaran Polat, "Meskun mahal görevinde bir yandan içinde bulunduğu labirenti çözerken diğer yandan imha etmesi gereken objeleri bulup imha edecek. Tüm objeleri imha etmeden labirenti terk etmeyecek ve bunların hepsini en kısa yolu hesaplayarak yerine getirecek." diye konuştu.
Tepegöz-İKA takım kaptanı Mehmet Öztoprak da "Kullanacağımız stereo kamera ve ultrasonik sensörler ile aracımız tüm labirenti haritalandıracak. Labirentteki imha edilecek objelerin yerini de işaretleyip hafızaya alarak en uygun algoritmayla en kısa yoldan sırayla objeleri imha edecek parkuru tamamlayacak." ifadesini kullandı.
ROBOİK yarışmasında, tam otonom kara araçlarının kavramsal ve prototip tasarımları hedefleniyor.
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