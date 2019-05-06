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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.05.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Tencent Gaming Buddy nedir? Ne işe yarıyor?

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Tencent Gaming Buddy nedir? Ne işe yarıyor?

Android emülatörler hızla yaygınlaşınca PUBG mobile'in yapımcısı Tencent, gaming buddy adındaki emülatörünü oyunculara sundu. Peki Tencent Gaming Buddy nedir? Ne işe yarıyor?

Tartışmasız dünyanın en popüler oyunu haline gelen PUBG Mobile’ın seveni bir hayli fazla. Her ne kadar telefon ekranlarının büyümesiyle mobil oyun zevki artsa da bilgisayar gibi oldukça büyük ekran ve klavye üzerinden oynamak daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor. PUBG Mobile'ın yapımcısı Tencent ise buna çözüm olarak gaming buddy adındaki emülatörünü oyunculara sundu.

PUBG Mobile'ı bilgisayar ile oynadığınıza telefon üzerinden mücadele eden oyunculara göre üstünlük sağlayacağını düşünebilirsiniz. Ancak Tencent gaming buddy buna izin vermiyor ve emülatör kullananlar yalnızca birbirleriyle eşleşiyor. 

PUBG mobil’i olduğu gibi bilgisayarınıza taşıyan uygulamanın sağ üst köşesinde yer alan artı butonuna basarak önceden indirdiğiniz APK dosyasını açmanız gerekiyor. PUBG mobil’i APK dosyasını uygulama üzerinden açtıktan sonra oyunu oynayabilirsiniz. WASD tuşlarıyla karakterinizi yönlendirebilir, mouse şeklinde hareket ettirmek için klavyenizdeki “V” tuşunu kullanabilirsiniz.  

Emülatör programları iyi bir çözüm olarak görülüyor fakat güçlü donanıma sahip bilgisayara sahip olsanız bile oyun üzerinde zaman zaman takılmalar ve kare atlamaları ile karşılaşabiliyorsunuz. 

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