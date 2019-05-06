Tencent Gaming Buddy nedir? Ne işe yarıyor?
Android emülatörler hızla yaygınlaşınca PUBG mobile'in yapımcısı Tencent, gaming buddy adındaki emülatörünü oyunculara sundu. Peki Tencent Gaming Buddy nedir? Ne işe yarıyor?
Tartışmasız dünyanın en popüler oyunu haline gelen PUBG Mobile’ın seveni bir hayli fazla. Her ne kadar telefon ekranlarının büyümesiyle mobil oyun zevki artsa da bilgisayar gibi oldukça büyük ekran ve klavye üzerinden oynamak daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor. PUBG Mobile'ın yapımcısı Tencent ise buna çözüm olarak gaming buddy adındaki emülatörünü oyunculara sundu.
PUBG Mobile'ı bilgisayar ile oynadığınıza telefon üzerinden mücadele eden oyunculara göre üstünlük sağlayacağını düşünebilirsiniz. Ancak Tencent gaming buddy buna izin vermiyor ve emülatör kullananlar yalnızca birbirleriyle eşleşiyor.
PUBG mobil’i olduğu gibi bilgisayarınıza taşıyan uygulamanın sağ üst köşesinde yer alan artı butonuna basarak önceden indirdiğiniz APK dosyasını açmanız gerekiyor. PUBG mobil’i APK dosyasını uygulama üzerinden açtıktan sonra oyunu oynayabilirsiniz. WASD tuşlarıyla karakterinizi yönlendirebilir, mouse şeklinde hareket ettirmek için klavyenizdeki “V” tuşunu kullanabilirsiniz.
Emülatör programları iyi bir çözüm olarak görülüyor fakat güçlü donanıma sahip bilgisayara sahip olsanız bile oyun üzerinde zaman zaman takılmalar ve kare atlamaları ile karşılaşabiliyorsunuz.
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