Temmuz ayı bedava PlayStation Plus oyunları belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
28.06.2018 - 07:12, Son Güncelleme:

Temmuz ayı bedava PlayStation Plus oyunları belli oldu

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Temmuz ayı bedava PlayStation Plus oyunları belli oldu

Sony, üyelerine PlayStation’da çevrimiçi multiplayer oyun oynama, aylık bedava oyunlar sunan PlayStation Plus servisinin Temmuz ayı oyunlarını duyurdu. PlayStation Plus üyeliği bulunan PS4 sahipleri, 3 Temmuz’dan itibaren Heavy Rain ve Absolver oyunlarını hiçbir ek ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyip oynayabilecekler.

Sony'nin her ay yaptığı bedava PlayStation Plus oyunları kampanyası bu ay da devam ediyor. Temmuz ayı ücretsiz PS Plus oyunları bugünden açıklandı. İşte şu an itibariyle bedava oynayabileceğiniz PlayStation Plus oyunları... 

Temmuz ayı bedava PlayStation Plus oyunları belli oldu

Heavy Rain 

Detroit: Become Human’ın yapımcısı Quantic Dream’in birden çok BAFTA ödülü kazanan psikolojik gerilim oyunu Heavy Rain, bu ay PlayStation bPlus üyeleriyle buluşuyor. Dört yabancıyı kontrol ederek gizemin çözülmeye çalışıldığı oyunun tüm akışı oyuncunun elinde. Oyun boyunca hızlı düşünmeniz, hızlı karar vermeniz ve tüm seçimleri dikkatli yapmanız gerekiyor çünkü hikayenin gidişatını değiştirerek kimin yaşayacağına karar vermiş oluyorsunuz. Ya da kimin öleceğine...

Temmuz ayı bedava PlayStation Plus oyunları belli oldu

Absolver 

Absolver, oyuncuların maske ardına saklanan karakterleri yönettiği bir çevrimiçi multiplayer dövüş oyunu. Absolver’da karakterinizle diğer oyunculara karşı yarışabilir, bu müsabakalardan topladığınız puanlar ile karakterinizin silah, zırh ve yeni dövüş stilleri gibi özelliklerini açabilirsiniz. Absolver’da başka oyuncularla teke tek dövüşler ya da üçerli takımlarla dövüşler yapabilmek mümkün.

PlayStation Plus Temmuz ayı oyunları olan Heavy Rain ve Absolver’ı 3 Temmuz 2018 tarihinden itibaren kütüphanenize ekleyebilir, üyeliğiniz süresince oynayabilirsiniz.

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