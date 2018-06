Temmuz ayı bedava PlayStation Plus oyunları belli oldu

Sony'nin her ay yaptığı bedava PlayStation Plus oyunları kampanyası bu ay da devam ediyor. Temmuz ayı ücretsiz PS Plus oyunları bugünden açıklandı. İşte şu an itibariyle bedava oynayabileceğiniz PlayStation Plus oyunları...





Heavy Rain

Detroit: Become Human’ın yapımcısı Quantic Dream’in birden çok BAFTA ödülü kazanan psikolojik gerilim oyunu Heavy Rain, bu ay PlayStation bPlus üyeleriyle buluşuyor. Dört yabancıyı kontrol ederek gizemin çözülmeye çalışıldığı oyunun tüm akışı oyuncunun elinde. Oyun boyunca hızlı düşünmeniz, hızlı karar vermeniz ve tüm seçimleri dikkatli yapmanız gerekiyor çünkü hikayenin gidişatını değiştirerek kimin yaşayacağına karar vermiş oluyorsunuz. Ya da kimin öleceğine...





Absolver

Absolver, oyuncuların maske ardına saklanan karakterleri yönettiği bir çevrimiçi multiplayer dövüş oyunu. Absolver’da karakterinizle diğer oyunculara karşı yarışabilir, bu müsabakalardan topladığınız puanlar ile karakterinizin silah, zırh ve yeni dövüş stilleri gibi özelliklerini açabilirsiniz. Absolver’da başka oyuncularla teke tek dövüşler ya da üçerli takımlarla dövüşler yapabilmek mümkün.

PlayStation Plus Temmuz ayı oyunları olan Heavy Rain ve Absolver’ı 3 Temmuz 2018 tarihinden itibaren kütüphanenize ekleyebilir, üyeliğiniz süresince oynayabilirsiniz.