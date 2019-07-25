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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.07.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Temel besin kaynakları küçülen vaşakların boyutları da küçüldü

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Temel besin kaynakları küçülen vaşakların boyutları da küçüldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki araştırmalarda, temel besin kaynakları karaca olan vaşakların, tavşan ve küçük kemirgenlerle beslenmeye başlayınca kendi vücut ölçülerinin de Avrupa'daki türlerine göre küçüldüğü anlaşıldı.

Türkiye'de vaşakların en önemli yaşam alanlarından olan ve sarıçam ormanlarıyla birçok yabani hayvanı barındıran Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki vaşakların, temel besin kaynakları karaca yerine tavşan ve küçük kemirgenlerle beslenmek zorunda kalmaları sebebiyle vücut ölçülerinin de küçüldüğü bildirildi.

KuzeyDoğa Derneği mensuplarının, çevrede fazla görünmeyen ve genellikle gece avlanan vaşakların gizemli yaşamının detaylarını ortaya çıkarmak için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle Sarıkamış ilçesinde 6 yıl önce başlattığı çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde vaşakların yurttaki en önemli yaşam alanları arasında bulunan bölgede 2200 ile 3 bin rakım arasındaki Hamamlı, Sulu Dere, Cıbıltepe, Acısu, Kızılcubuk bölgesi ve Allahuekber dağları alanına yerleştirilen fotokapan ve videokapanlar sayesinde izlenen vaşaklar hakkında ilginç verilere ulaşıldı.

Derneğin araştırmaları sonucu Türkiye'de hem Kafkasya hem Avrasya vaşağının yaşadığı ortaya çıktı.

Temel besin kaynaklarının başında karaca gelen Sarıkamış'taki vaşakların, yörede yeterince karaca bulunmaması sebebiyle tavşan ve küçük kemirgenleri yediği anlaşıldı.

Araştırmada, Türkiye'de yaşayan vaşakların daha iri olan karaca yerine tavşan ve küçük kemirgenlerle beslenmeleri sebebiyle vücut ölçülerinin de Avrupa'daki karaca yiyen vaşaklardan daha küçük olduğu tespit edildi.

Sarıkamış, yurttaki vaşakların en önemli yaşam alanlarından

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış ormanlarının, vaşakların Türkiye'de yaşadığı en önemli noktalardan olduğunu belirterek, yörede hem Kafkasya hem de Avrasya vaşağı yaşadığını söyledi.

Çoban, vaşakların yaban hayatı için önemli olduğunu vurgulayarak, "Fotokapan ve video kapanların çektiği görüntülerde vaşaklar tıpkı kurtlar gibi kameranın önündeki ağacı koku ağacı olarak kullanıyor ve burayı işaretleyerek diğer vaşaklara kendi alanı olduğunu göstermeye çalışıyor. Vaşakların aralarında böyle rekabet oluyor. Her vaşak kendi alanını rutin olarak kontrol edip başka vaşakların gelip gelmediğini anlamaya ve kendi alanını kontrol altında tutmaya çalışıyor." dedi.

Türkiye'deki vaşaklar Avrupa'dakilere göre daha küçük

Sarıkamış ormanlarında 2013 yılından beri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle çalışmalara devam ettiklerini belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımızda ülkemizdeki vaşakların Avrupa'daki vaşaklardan daha küçük olduğunu keşif ettik. Çünkü burada vaşakların beslenme stratejileri daha farklı. Vaşakların, Avrupa'da karacayla beslenirken burada daha küçük kemirgen hayvanlarla beslendiğini belirledik. Sarıkamış'taki vaşakların daha küçük hayvanlar ile beslenmesi onların morfolojik olarak küçülmesine ama daha hareketli hale gelmesine neden olmuş. Yani bir adaptasyon söz konusu olmuş. Normalde vaşaklar karacayla beslenir, literatür bilgisi olarak ana besin kaynağı karacadır. Ancak Sarıkamış ormanlarında tavşan ve daha küçük kemirgenler olarak ayrılmış durumda."

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