Temassız ödeme yapabilen takı!

Visa’nın Folli Follie Group ile işbirliğinde hayata geçen projede, temassız ödeme teknolojisini içinde barındıran yüzük ve bilezikler tüketicilerin tüm temassız ödeme noktalarında sorunsuz ve güvenli şekilde ödeme yapmalarına olanak verecek. Temassız özelliği taşıyan takı serisi ilk olarak bu yıl içinde National Bank of Greece (NBG) ortaklığında Yunanistan’daki tüketicilerin kullanımına sunulacak. Projenin bu ilk etabında çalışmalar, pazarlama teknolojileri şirketi QIVOS’un proje yönetimi ve uygulaması altında Visa, Folli Follie/Links of London ve NBG iş ortaklığında devam ediyor.





Visa’nın Avrupa’daki Ürün ve Çözümlerinden Sorumlu Başkanı Mike Lemberger projeyle ilgili açıklamasında, “Dünyada ödeme platformları plastikten dijitale geçerken, Visa da takı markaları Folli Follie ve Links of London gibi iş ortaklarıyla birlikte tüketicilere basit ve güvenli ödeme deneyimleri sağlamak üzere çalışmaya devam ediyor. Bu heyecan verici yeni proje, Visa’nın teknolojisinin, tüketicilerine ödeme yöntemleri konusunda en yeni trendleri sunma arayışında olan finansal kuruluşlar ve perakendecilerin çalışmalarına nasıl destek olabileceğini gösteren bir örnek.” dedi.

Folli Follie Group CEO’su George Koutsolioutsos ise, “Folli Follie Group olarak bir kez daha yenilikçi bir projeyi hayata geçirerek tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını değiştirecek yüksek teknolojili moda dönemine adım atmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Folli Follie ve Links of London markalarımız moda dünyasına ilk temassız özellikli ödeme takılarını kazandırmak üzere çalışırken, plastik kartların yerini akıllı ve parlak tasarımlara bırakmasını bekliyoruz.” dedi