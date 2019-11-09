İzlenen TV programları Twitter’da da ses getiriyor
Twitter, izleyicilerin favori dizilerini, sevdiği şovları ya da programları en çok konuştuğu platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Öyle ki bir dizinin ya da programın ne kadar izlenip izlenmediğini seyircinin tepkisini yansıttığı Twitter sohbetlerinden anlamak mümkün hale geliyor.
Dizi izlerken diğer yandan Twitter’dan kopmayan izleyicilerle etkileşim halinde olmak pek çok kullanıcı için keyifliyken, spoilerdan kaçmak isteyenler de yok değil elbette. Twitter’da dizi izleme keyfini bir kat daha artıran sessize alma özelliğini kullanarak favori diziniz hakkında yapılan yorumlardan kaçınmanız mümkün. Aynı zamanda kişiselleştirilmiş listeleme özelliği ile sevdiğiniz dizileri listeler sekmesine ekleyebilir, ilgili tweet’lere kolayca erişerek, yakın takipte kalabilirsiniz.
Her zaman olduğu gibi diziler, en sevilen şov programları Twitter’da şimdilerde de çok konuşuluyor. Işte Twitter'da dikkat çeken bazı TV programları:
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