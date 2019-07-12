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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.07.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Televizyon binası planetaryuma dönüştürüldü

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Televizyon binası planetaryuma dönüştürüldü

Van'da, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan televizyon kanalının kamuya devredilen binası, bilim merkezi ve planetaryuma (gökevi) dönüştürüldü.

Edremit ilçesinde kaymakamlık, belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) "Mikrodan Makroya Dünyamız ve Evren" projesi kapsamında yenilenen bina, bilim merkezi ve planetaryum olarak hizmete açıldı. 

Süphan Mahallesi'ndeki binada düzenlenen törende konuşan Kaymakam Atıf Çiçekli, merkezin çocuklara, gençlere yeni ufuklar açarak, bilime ve araştırmaya yönlendireceğini söyledi.

Çiçekli, terör örgütü PKK'nın yayın organı haline gelen Van TV'nin kapatılmasıyla kamuya devredilen binanın, bundan sonra gençlere ve çocuklara hayırlı hizmetler üreten bir merkez olarak kullanılacağını belirtti.

Günlük yaşantıyı kolaylaştıran yeni teknolojilerin her geçen gün insanoğlunun hayatına girdiğini aktaran Çiçekli, şunları kaydetti:

"Uzay yarışında lider olan ülkeler aynı zamanda bilim ve ekonomide de dünya liderleridir. Bundan dolayı, iletişimden tıbba birçok alanda faydalandığımız uzay bilim ve teknolojilerinin önemi hakkında halk arasında bir farkındalık yaratmak büyük önem arz ediyor. Geleceğimiz olan gençlerin bu farkındalığa sahip olması sadece ülkemiz için değil tüm dünya için son derece önemlidir. 'Mikrodan Makroya Dünyamız ve Evren' projesi kapsamında açtığımız planetaryum, hem uzay bilim ve teknolojilerinin öneminin doğru aktarılmasına hem de bilim kültürü yüksek bir toplum oluşturma amacına katkı sağlayacak."

Doğu Anadolu Bölgesi'nde tek olan merkezin kentin turizmine de katkı sağlayacağını ifade eden Çiçekli, ilçedeki 82 okulda öğrenim gören 35 bin öğrencinin tamamının uzayla tanışmalarını, teleskoplarla uzayın derinliklerini keşfetmelerini sağlayacaklarını vurguladı.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise merkezin sadece Van'a değil bölgeye hitap edeceğini söyledi.

Açılışın ardından merkezi gezen Çiçekli ile Güray, çocuklarla "uzay" filmini izledi.

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