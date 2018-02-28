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    Teleperformance Türkiye'nin yeni CEO'su Tülay Doğrular oldu

    Hürriyet Haber
    28.02.2018 - 00:31 | Son Güncelleme:

    Teleperformance Türkiye'de Ağustos 2014'ten bu yana Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tülay Doğrular, 1 Ocak 2018 itibarıyla şirketin yeni CEO'su olarak atandı.

    Ağustos 2014'ten bu yana Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tülay Doğrular, 1 Ocak 2018 itibarıyla Teleperformance Türkiye CEO'su olarak göreve başladı. Doğrular, şirketin omni-channel müşteri deneyimi yönetimi alanında büyümesine ve yakın kıyı hedeflerine liderlik edecek.

    İstanbul, Trabzon, Uşak ve Balıkesir'de bulunan çağrı merkezlerinde 2.500'ü aşkın çalışanıyla hizmet veren Teleperformance Türkiye'nin büyüme hedeflerinin yakın kıyı ülkeleri de kapsadığına dikkat çeken Teleperformance Türkiye CEO'su Tülay Doğrular, "Yeni dönemde Türkiye'yi bir hizmet üssü haline getirmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Gerek çok dilli çağrı merkezi hizmetlerimiz, gerekse omni-channel müşteri deneyimi yönetiminde fark yaratan çalışmalarımızla büyümeyi sürdüreceğiz," diye konuştu.

    Tülay Doğrular kimdir?

    Almanya'da Bankacılık ve Finansal Destek Servisleri eğitimi alan Tülay Doğrular, iş hayatına 1992 yılında Almanya'da Volksbank'ta başladı. Finans sektöründe 12 yıl, çağrı merkezi ve CRM sektöründe toplam 13 yıl tecrübesi bulunan Doğrular, iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

    Etiketler: tülay doğrular , teleperformance , ceo
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