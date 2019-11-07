Teleperformance, Avrupa'da üçüncü kez ‘Yılın Şirketi’ seçildi
Dış kaynak iş hizmetleri servis sağlayıcısı Teleperformance, araştırma ve danışmanlık grubu Frost & Sullivan tarafından Avrupa’da Dış Kaynaklı İletişim Merkezi sektöründe ‘Yılın Şirketi’ seçildiğini duyurdu.
Frost & Sullivan’ın global analist ve danışman ekipleri, ‘Yılın Şirketi’ni belirlemek için, gelecekte oluşabilecek ihtiyaçları karşılayabilecek yetkinlikte olan şirketleri bağımsız bakış açısıyla değerlendirdi. Bu değerlendirme sonucunda, Teleperformance’ı 'Yılın Şirketi' seçildi.
Frost & Sullivan Dijital Dönüşüm Uygulama Analisti Stephen Loynd, “Şirketin Çok Dilli Avrupa Merkezlerinden oluşan ağı, müşterilerin tüm Avrupa pazarlarını bir dizi stratejik ve ileri düzey merkezden yönetebilmelerini sağlıyor. Bu sayede, tüm Avrupa kıtasında hem mevcut hem de gelişmekte olan kanallarda müşteri memnuniyetini daha iyi anlayarak şirketlerin marka oluşturmasına yardımcı oluyor” dedi.
Teleperformance Group Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika (CEMEA) Başkanı Yannis Tourcomanis, “Nihayetinde hedefimiz, müşterilerimize değişen bir ortamda daha kolay ve daha güvenli hizmetler sunmak” diye konuştu.
Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular da CEMEA Bölgesinde yer alan Teleperformance Türkiye’nin, bu başarıda önemli katkısının bulunduğunu vurguladı.
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