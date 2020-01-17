Teleperformance, 2019 yılında yüzde 60’ın üzerinde büyüdü

Teleperformance; İstanbul, Uşak, Antalya ve Balıkesir illerinde olan toplam 5 lokasyonunda 4000’e yakın etkileşim uzmanıyla dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerine başta Almanca olmak üzere 8 farklı dilde hizmet sağlıyor. Şirket, çağrı merkezi ve bütünleşik çözümlerin yanı sıra TLS Contact, LanguageLine Solutions ve Intelenet gibi satın almalarla vize işlemleri, telefon ve video üzerinden ya da yerinde tercüme hizmetleri ve şirketler için vazgeçilmez hale gelen dijital dönüşüm çözümleri ve iş servislerini sunuyor.

2019 yılında yakalanan büyüme ile hedeflerinin üzerine çıktıklarını ifade eden Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, “Son iki yıl içerisinde gelirlerimizi ikiye katlayarak sektör ortalamasının üzerinde büyüdük. Bu yıl özellikle e-ticaret, e-perakende ve yakın kıyı operasyonlarında yakaladığımız büyüme ivmesi gelirlerimizin artışında büyük rol oynadı. Önümüzdeki iki yıl içinde yabancı dilde sunduğumuz hizmetlerimizi 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alanda Türkiye büyük bir potansiyele sahip” dedi.

İnsan unsuru büyük önem taşıyor

Mutlu müşterilerin formülünün mutlu çalışanlarda olduğunu ifade eden Doğrular, “Çalışanlarımıza hem Türkiye’de hem de yurtdışında yetkinliklerini geliştirici, onları geleceğin liderlerine dönüştürecek eğitim olanakları sunuyoruz. Bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından düzenlenen ‘Çalışan Memnuniyeti Anketi’ ile çalışanlarımız kuruluşumuzu 360 derece değerlendirme şansı buluyor ve şu anda TP’nin bulunduğu 80 ülke arasında ilk 10’da yer alıyoruz. Hedefimiz ise ilk 3’te yer almak.”

Müşteri deneyiminin en üst düzeye çıkarılmasında süreçlerin çok iyi belirlenmesi, aynı zamanda en etkin bir şekilde yapılması ve kurumları hantallaştırmaması büyük önem taşıyor. Süreçlerin her gün değişen dünyaya ve teknolojiye ayak uydurarak hızlı, esnek ve sonuç odaklı olarak değiştirilebilmesi ve geliştirilebilmesinin başarının en önemli sırları arasında yer aldığını belirten Doğrular, “Teleperformance, 2020 yılı itibarıyla Türkiye’yi stratejik ülke olarak konumlandırdı ve analizlere dahil etti. Bundan böyle Türkiye’deki kullanıcıların yaşadıkları deneyimler ve görüşleri de Teleperformance’ın dünya genelindeki analizlerine dahil olacak” dedi.