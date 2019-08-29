Teleperformance, 2019 ilk yarı büyüme rakamlarını açıkladı
Teleperformance, 2019 yılı ilk yarısına ait büyüme rakamlarını açıkladı. Şirket, 2019’un ilk altı ayında 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,4 artış ile 2,564 milyon avro ciro elde etti. Şirketin 2019 ilk yarı FAVÖK oranı ise 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 56,7 artarak yaklaşık 505 milyon avroya ulaştı. Şirketin net kârı, yüzde 18’lik bir artışla 145 milyon avro olarak gerçekleşti.
Şirket, 2019’un ilk altı ayında yüzde 10,4’lük bir büyüme kaydettiğini açıkladı. Değişen kur oranlarının ve konsolide edilen yeni operasyonların olumlu etkisiyle bu rakam yüzde 23,9 olarak kaydedildi.
Şirketin bu artışı, özellikle yılın ilk yarısında Temel Hizmetler (Core Services) ile Dijital Entegre İş Çözümleri’nde (DIBS) elde edilen başarıdan ve Özelleştirilmiş Hizmetler (Specialized Services) segmentinde tatmin edici bir seviyeye ulaşan büyüme oranlarından kaynaklandı. Şirket aynı zamanda 2019’un ilk altı ayında 12 bin 600 yeni iş istasyonunu faaliyete geçirerek dünya çapında genişlemeye devam etti.
Yılın ilk üç ayındaki dinamik büyümenin ikinci çeyrekte hız kazandığını söyleyen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Global CEO'su Daniel Julien, Özellikle Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika (CEMEA), İbero-Latam ve Kuzey Amerika bölgelerinde yüksek ciro oranları elde ettik.” dedi.
Şirketin Türkiye CFO’su Emre Gül, “Türkiye’nin de dahil olduğu CEMEA Bölgesi, 2019’un ilk yarısında yüzde 14,5’lik bir ciro artışı ve 519 milyon avroya ulaşan ciroyla şirketin en fazla büyüme kaydettiği yerlerden bir oldu” dedi.
Gül, bölgesel büyüme verileriyle ilgili şunları söyledi: “Lider müşterilerimiz ve uzman ekiplerimiz sayesinde CEMEA’da oldukça yüksek bir satış performansı gerçekleştirdik. Özellikle internet, online eğlence, internet perakendeciliği ve kamu hizmetleri alanlarında başarı elde ettik. Otomotiv, ulaşım ve lojistik pazarlarında da somut kazanımlar kaydettik. Ülke bazında yapılan değerlendirmede ise şirket, 2019’un ilk yarısındaki ciro performansıyla, bölgesel bazda büyümeye en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri oldu.”
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