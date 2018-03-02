Telekom sektörü 5G ile ekonomiyi dönüştürecek

“Dijital yetkinliklerle güçlendirilmiş telekom oyuncuları bu dönüşümün ve büyümenin temelini oluşturacak” diyen Terzioğlu, 5G yasal düzenlemeler yapılırken, sektörün öncü rolünün anlaşılmasının ve fiber altyapının genişletilmesinin önemine dikkat çekti.

5G’ye geçiş sürecinde öne çıkan teknolojilerden biri olan NB IoT (Dar Bant Nesnelerin İnterneti) 2017 yılının Ağustos ayı itibarıyla Turkcell’in 4.5G şebekesinin tamamında desteklenir hale gelmişti. Turkcell NB IoT ve LTE-M lansmanlarıyla, dünyada da öncü operatörler arasında yer almıştı. Barcelona’daki Turkcell/Lifecell Ventures standında en dikkat çeken ürünlerden biri, Turkcell’in, NB IoT uyumlu olarak da hizmet verebilen Akıllı Tarım Servisi oldu. Bu uygulama sayesinde çiftçiler, 1 futbol sahası büyüklüğündeki alanı tek bir takip cihazıyla gözlem altında tutabilecek. Akıllı Tarım Servisi, toprak ve havanın nem ve sıcaklığını ölçerek oluşturduğu algoritma ile mantar gibi hastalıkları oluşmadan önce haber veriyor, ürünü ne kadar ve ne zaman sulaması gerektiğini bildirerek yüzde 30’a yakın verim artışı sağlıyor.

“Dijitalleşme sayesinde hayatın her alanında varız, artık izleyici koltuğunda değiliz”

Kaan Terzioğlu, dijital servislerin geliştirilmesinde operatörlerin rolünün ve insani durumlarda iletişim sektörünün görevinin ele alındığı iki oturumda daha konuşmacı olarak yer aldı. Terzioğlu “Telekom sektörü, sadece bizde bulunan yetkinlikleri kullanarak dijital dünyada büyük farklar yaratabilir. Güvenli, zengin, yerelleştirilmiş ve uçtan uca kesintisiz deneyim sağlayan dijital servislerimizle, müşterilerimizin hayatının her anında bulunuyoruz. Bu konuda geçmişte küresel internet oyuncularının başarılarını seyreden bir sektörken, bugün yerel ölçekte de eşsiz içerik sunan servislerimizle yeniden sürücü koltuğundayız. Turkcell’e 2017’de %23.4 büyüme getiren bu modeli Lifecell Ventures şirketimizle artık dünyaya da ihraç ediyoruz” dedi.

Turkcell’in dijital modeliyle insani konularda da kamu ve sivil toplum kuruluşlarının en önemli ortaklarından biri haline geldiğini vurgulayan Terzioğlu, “Sadece iletişimin devamlılığında değil, Suriyeli misafirlerimiz için geliştirdiğimiz ‘Merhaba Umut’ uygulaması gibi dijital işlerimizle de, teknolojiye en çok ihtiyaç duyan gruplara hizmet verebiliyoruz ve bunu her zaman önceliklendiriyoruz” diye konuştu.