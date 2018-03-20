"Telegram, Rusya'da yasaklanabilir"

Roskomnadzor’un internet sitesinden yapılan açıklamada, son dönemin popüler uygulamalarından ve Rus girişimci Pavel Durov tarafından kurulan Telegram’ın Rus yasalarına uymak için 15 günlük süresinin olduğu, aksi takdirde Rusya’da yasaklanabileceği duyuruldu.

Telegram şirketinin, Federal Güvenlik Servisi tarafından (FSB) Telegram’da yapılan yazışmalara erişim için şirkete verdiği talimatın geçersiz kılınmasına yönelik açtığı dava bugün reddedilmişti.

Telegram'ın kurucusu Durov, kararın ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Telegram, kapatılmasına yönelik tehditlere rağmen gizlilik politikasını korumaya devam edecektir. Telegram özgürlük ve gizlilik haklarını savunacaktır.” açıklamasını yaptı.

Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Telegram programı, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.