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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.05.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Telegram ICO söylentileri kripto para hırsızlarına fırsat oldu

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Telegram ICO söylentileri kripto para hırsızlarına fırsat oldu

Kaspersky Lab araştırmacıları, Telegram mesaj servisinin başlangıç para teklifi (ICO-Initial Coin Offering) için yatırım siteleri gibi görünen, ikna edici tasarımlara sahip çok sayıda websitesi keşfetti. Bu websitelerinin çoğunun aynı gruba ait olduğu ortaya çıktı. Yaşanan bir olayda, Telegram’ın söylenti halindeki ‘Grams’ adlı parasına yatırım yaptığını sanan kurbanlardan on binlerce dolar değerinde kripto para çalındı. Telegram bir ICO için henüz resmi bir duyuru yapmazken, kullanıcıları dolandırıcılık amacıyla kurulan sitelere karşı uyardı.

2017’nin sonlarında, Telegram mesajlaşma servisinin kendi TON (Telegram Open Network) teknolojisine bağlı bir blockchain platformuna finans sağlamak için bir başlangıç para teklifi (ICO) çıkaracağı yönünde haberler çıktı. Kaynağı belirsiz bazı teknik belgeler internette yayınlansa da Telegram henüz çıkan söylentileri doğrulamadı. Meydana gelen karışıklık, bazı dolandırıcıların sahte siteler açıp büyük çaplı hırsızlık yapmasını ve yatırımcıların ilgisinden para kazanmasını sağladı. 

Kaspersky Lab araştırmacıları muhtemelen aynı gruba ait onlarca site keşfetti. ‘Grams’ için token sattığını iddia eden bu sitelerde yatırımcılar; Bitcoin, Ethereum, lice litecoin, dash ve Bitcoin dash gibi kripto para birimleriyle ödeme yapabiliyor. Sitelerin birindeki işlem kayıtlarına bakıldığında dolandırıcıların tek bir siteyle yatırımcılardan 35bin ABD doları değerinde Ethereum çaldığı görüldü. 

Araştırmacılar bulduğu bazı websitelerinin görünümü o kadar ikna ediciydi ki Telegram ve başka kaynaklardan yapılan uyarılara rağmen bu siteler yatırımcıları çekmeyi başardı. Çoğu güvenli bağlantı kullanan ve kayıt gerektiren bu siteler her bir kurban için yeni bir sanal cüzdan oluşturarak paranın takibini de zorlaştırıyor. 

Sahte websitelerinin içeriklerine bakılarak çoğunun sahibinin aynı olabileceği düşünülüyor. Örneğin çoğu sitenin ‘Ekibimiz’ bölümü tamamen aynı. 

Kaspersky Lab Web İçeriği Baş Analisti Nadezhda Demidova, “ICO’lar riskli bir yatırım aracı ve çoğu insan henüz nasıl çalıştıklarını da anlamıyor. Bu yüzden, kaliteli tasarıma, güvenli bağlantı ve kayıt gibi ikna edici özelliklere sahip sahte websitelerinin insanları kandırması şaşırtıcı değil. ICO’lara yatırım yapmak isteyenler arkasındaki şirketleri iyice araştırmalı ve paralarını kime verdiklerini tam olarak bilmeli. Yoksa paralarını kaptırabilirler.” dedi. 

Kaspersky Lab, ICO yatırımı yapmak isteyen kullanıcılara şunları öneriyor:

Uyarıcı işaretlere dikkat edin. Örneğin, bazı sahte Telegram ICO sitelerinde, Telegram’ın Baş Ürün Yöneticisinin isminin yanında yanlış fotoğraf vardı.
Ödevinizi yapın. Her zaman markanın resmi web sitesine bakıp yatırım sitesinin gerçek olup olmadığını doğrulayın. Gerekirse yatırım yapmadan önce şirketin ICO ekipleriyle iletişime geçin.

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