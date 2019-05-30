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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.05.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Telefonunuzu satışa çıkarmadan önce bunlara aman dikkat!

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Telefonunuzu satışa çıkarmadan önce bunlara aman dikkat!

İkinci el telefon alım ve satımına yönelenlerin sayısı artıyor. İkinci el telefon pazarında satışların artmasıyla birlikte kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliği de önemli bir hal aldı. İşte telefonlarını satışa çıkaracakların mutlaka dikkat etmesi gereken noktalar...

Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, kullanıcılara telefonlarını satışa çıkarmadan önce dikkat etmeleri gereken 5 noktayı sıralıyor.

Telefonunuzu Yedekleyin 

Telefonunu satmadan önce tüm verilerini yedekleyen kullanıcılar, yeni cihazına hepsini rahat ve kolay adımlarla aktarabiliyor. iPhone kullanıcıları, telefonunun ayarlar kısmından iCloud'a gelerek depolama ve yedekleme seçeneğine tıklayıp şimdi yedekle işlemi ile verilerini bulut sistemine aktarabiliyor. Android kullanıcıları ise verilerini bilgisayara aktarmak için bir USB kablosu kullanabilir ya da Android cihazlar için tasarlanan yedekleme uygulamalarından faydalanabilir. 

Hesaplarınızı Devre Dışı Bırakın

Tüm verilerin yedeklenmesinden sonraki adım ise telefonunuzdaki hesapları devre dışı bırakmak. Bu şekilde satılan mobil cihazın yeni sahibi, telefonu kendi kişisel bilgileriyle etkinleştirme konusunda herhangi bir problem yaşamıyor. Bu adımın kullanılmış bir iPhone için çok önemli olduğunu belirten Serap Günal, iOS 7 veya üstü bir iPhone satmayı veya takas etmeyi planlayan kullanıcıların, iPhone’da bulunan etkinleştirme kilidinin kapalı olduğundan emin olmaları gerektiğini hatırlatıyor. iPhone kullanıcılarının, verilerini yedekledikten sonra cihazlarını hem iCloud'a hem de iTunes'a kaydetmeleri gerekiyor. Cihazı iCloud ve iTunes'a başarıyla kaydeden kullanıcıların, sonrasında telefonun tüm içeriğini silmesi gerekiyor. Android kullanıcıları ise telefonu sıfırlamadan önce Google hesabı altında yer alan hesabı kaldır seçeneğini tıklayarak süreci çözebiliyor.

Verilerinizi Silmeden Önce Şifreleyin 

Mobil cihazlardaki verileri silmeden önce güvenli bir şekilde şifrelemek, verilerin şifreleme anahtarı olmadan erişilemez bir hale gelmesini sağlıyor. iPhone verilerinin varsayılan, Android verilerinin ise manuel olarak şifrelenmesi gerekiyor. Bu özelliği ayarlar - güvenlik başlığı altında bularak cihazı şifrele seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Cihazı şifreledikten sonra verilere erişimi engelleniyor.

Cihazınızdan SIM veya SD Kartları Çıkarın

Çoğu kullanıcının bilgisi dahilinde olup yine de unuttukları basit adımlardan biri de cihazları satmadan ya da takas etmeden önce SIM kart ve SD kartları çıkarmamak. Kullanıcıların, bu basit ama etkili adımı göz ardı etmemeleri gerekiyor. 

Telefonunuzu Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın

Telefonunuzdaki tüm verileri güvenli bir şekilde silmenin en kolay yollarından biri fabrika ayarlarına sıfırlamak. iPhone için yapmanız gereken tek şey ayarların altında yer alan genel seçeneğini bularak sıfırla ve ardından tüm içeriği sil adımlarını takip etmek. Android cihazlarda ise ayarlar ve gizlilik özelliğini seçerek telefonu sıfırlamak yeterli oluyor.

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