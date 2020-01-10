Telefonunuzdaki yeni Truva atı tehlikesine aman dikkat!

Kış satışları yoğunlaştıkça hem kullanıcıların hem de markaların daha dikkatli olması gerekiyor. Kullanıcılar mağaza seçerken, daha önceden yapılan yorumlara önem veriyor. Satıcılar da kampanya ve reklam bütçelerini bu dönemde artırıyor. Ancak ne kullanıcılar ne de satıcılar internette gördüklerine tamamen güvenmemeli. Yeni bir Truva atı uygulaması, popüler alışveriş uygulamalarının puanını artırıp insanları bunları kurmaya itiyor ve ardından sayısız reklam gösteriyor.

‘Shopper’ adı verilen bu uygulama, ayrıntılı gizlenme yöntemleri ve Google Accessibility Service kullanımıyla araştırmacıların dikkatini çekti. Engelli kullanıcılara yardımcı olmak için tasarlanan bu servis uygulama içeriklerinin sesli okunmasını ve kullanıcıların arayüzle etkileşime girebilmesini sağlıyor.Ancak saldırganlar bu özelliği cihazın sahibine karşı ciddi bir tehdit olarak kullanıyor.

Bu servisi kullanma izni alan zararlı yazılım, sistem arayüzü ve uygulamalarla etkileşime girmek için neredeyse sayısız fırsata kavuşuyor. Ekrandaki verileri toplayabilen yazılım düğmelere basabiliyor ve hatta kullanıcı hareketlerini taklit edebiliyor. Zararlı uygulamanın nasıl yayıldığı henüz tam olarak bilinmese de Kaspersky araştırmacıları cihaz sahiplerinin bunu sahte reklamlardan veya üçüncü taraf uygulama mağazalarından yasal uygulama almaya çalışırken indirmiş olabileceğini düşünüyor. Zararlı uygulama kendini bir sistem uygulaması olarak gösteriyor ve kendini kullanıcıdan gizlemek için ConfigAPK adlı sistem simgesini kullanıyor. Ekran kilidi açıldıktan sonra çalışan uygulama cihaz hakkında bilgi toplayarak saldırganın sunucusuna gönderiyor. Sunucudan da uygulamanın çalıştıracağı komutlar alınıyor.

Gelen komutlara göre uygulama şunları yapabiliyor:

Cihaz sahibinin Google veya Facebook hesabını kullanarak AliExpress, Lazada, Zalora, Shein, Joom, Likee ve Alibaba gibi popüler alışveriş ve eğlence uygulamalarına kayıt olmak.



Google Play’de uygulamalara cihaz sahibi adına yorum bırakmak.



Erişilebilirlik Servisini kullanma haklarını kontrol etmek. Eğer izin verilmemişse uygulama bunu talep eden sahte bir istek gönderiyor.



Google Play Protect özelliğini kapatmak. Bu özellik, Google Play Store’daki uygulamaları indirilmeden önce kontrolden geçiriyor.



Uzak sunucudan gelen bağlantıları gizli bir pencerede açmak ve bir dizi ekranın engeli kaldırıldıktan sonra kendini uygulama menüsünden gizlemek.



Ekran kilidini açarken reklam göstermek ve bu reklamlar için uygulama menüsünde etiketler oluşturmak.



Apkpure[.]com adresinden uygulamalar indirip kurmak



Reklamı yapılan uygulamaları Google Play’den indirip açmak.



Kurulu uygulamaların etiketlerini reklamı yapılan sayfaların etiketleriyle değiştirmek.



Ekim - Kasım 2019 arasında, alışveriş tutkunu Trojan-Dropper.AndroidOS.Shopper.a yazılımından etkilenen kullanıcıların büyük bir kısmı (yüzde 28,46) Rusya’daydı. Rusya’yı sırasıyla Brezilya (yüzde 18,70) ve Hindistan (yüzde 14,23) takip etti.

Kaspersky Zararlı Yazılım Analisti Igor Golovin, “Bu kötü niyetli uygulamanın verdiği gerçek zarar şimdilik yalnızca istenmeyen reklamlar, kullanıcı adına verilen sahte yorumlar ve puanlar olsa da kimse bunun ileride değişmeyeceğini garanti edemez. Bu zararlı uygulama şu anda alışveriş alanına odaklanmış durumda fakat sahip olduğu özellikler sayesinde saldırganlar kullanıcıların sosyal medya hesaplarından ve diğer platformlardan sahte bilgiler de yayabilir. Örneğin, Shopper’ın arkasındaki isimlerin istedikleri videolar kullanıcıların sayfalarında yayınlanabilir ve internete sahte bilgiler yayılabilir.” dedi.





Bunun gibi zararlı yazılım tehditleriyle karşılaşma riskini azaltmak için kullanıcılar neler yapmalı?

Erişilebilirlik Servisi ile ilişkisi olmadığı halde bunu kullanmak isteyen uygulamalara dikkat edin.



Kurduğunuz uygulamaların neler yapabildiğini görmek için her zaman uygulama izinlerini kontrol edin.



Yoğun reklamı yapılmış olsa bile güvensiz kaynaklardan uygulama indirmeyin, bilinmeyen kaynaklardan gelen programların kurulmasını engelleyin.

Potansiyel tehlike taşıyan veya şüpheli taleplerde bulunan uygulamaları tespit etmeye yardımcı olan ve verilen izinlerin getirebileceği riskleri açıklayan, güvenilir bir mobil güvenlik çözümü kullanın.