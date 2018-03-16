Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa dikkat!

1. Bozuk Aksesuarlar



Yavaş şarjın bazen telefonunuzla ilgisi olmayabilir. Bazen sorunun kaynağı hasarlı bir kablo veya güç düzeyi düşük bir adaptör olabilir. USB kabloları özellikle evde çok sayıda kişi tarafından kullanıldığında zamanla bükülüp yıpranabiliyor, hatta üzerine basılabiliyor. Bu yüzden önce kabloyu değiştirip sorunun ortadan kalkıp kalkmadığını kontrol edin.

Telefonu bilgisayardan şarj ediyorsanız, yavaş şarjın nedeni bu olabilir. PC'nizin yaşına ve diğer portların kullanımına göre bu yol, pek ideal bir yol sayılmıyor.

2. Port Sorunları



Telefonunuzun üzerindeki şarj portunun fiziksel bir hasar görüp görmediğini, paslanıp paslanmadığını kontrol edin. Bunun için porta bir fenerle ve büyüteçle bakabilirsiniz. Toz, kumaş tiftiği gibi içeri kaçmış bir nesne varsa bunu dikkatle çıkartmaya çalışın. Bu iş için plastik kürdanlardan veya küçük ve yumuşak bir fırçadan yararlanabilirsiniz.





3. Arka Plan Uygulamaları



Arka planda çalışan uygulamalar ve zararlı uygulamalar, şarj işlemini yavaşlatabilir. Android ve iOS'ta arka planda çalışan uygulamaların görmenizi sağlayan araçlar bulunuyor. Bunları kullanarak pili en çok hangi uygulamanın tükettiğine göz atın. Pili aşırı biçimde kullanan bir uygulama varsa, bunu silip şarj hızının iyileşip iyileşmediğine bakın.

4. Yaşlanan Pil



Listemizdeki ipuçlarına baktıysanız ve buna rağmen piliniz yeterince hızlı şarj olmuyorsa, piliniz eskimeye başlamış olabilir. Lityum iyon piller sonsuza kadar yaşamıyorlar ve belirli bir şarj döngüsü ömürleri var. Çözüm olarak telefonunuzu yetkili bir servise götürerek pili nasıl değiştirebileceğinizi öğrenin.

5. Belki de Sorun Sizsiniz



Şarj olurken bile telefonunuzu bırakamıyor musunuz? Şarj işleminin çok uzun sürmesinin sorumlusu siz olabilirsiniz. Facebook gibi uygulamaların pil ömrünü hızla tükettiği biliniyor. Bu yüzden en azından şarj sırasında Facebook'tan biraz uzaklaşmayı deneyin. Telefonunuzu şarj olurken kullanmamayı alışkanlık edinin.



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