Telefonundan internet paylaşanlara çok kötü haber
Telefonunda hotspot özelliğini kullanarak başka cihazlara internet paketi üzerinden internet paylaşmak isteyenler artık 9 TL ek ücret ödemek durumunda kalacak.
Turkcell, Ocak ayı içinde başlayacak yeni uygulamasıyla birlikte 'tethering' yani 'hotspot' özelliğini kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren bir karara imza atmaya hazırlanıyor.
Şirket, telefonu üzerinden internetini başka cihazlarla paylaşanlardan ek ücret talep edecek. Bu ücretin 9 TL olacağı belirtildi.
15 Ocak tarihinde başlaması beklenen yeni sistemde hotspot üzerinden internete girenler 2 GB'lık internet paketinin kendilerine tanımlanmasıyla bu özelliği kullanabilecek. Kullanıcının 2 GB’ı doldurması halinde kendi tarifesindeki internet devreye girecek. Kendi paketi de bittiğinde internet kullanımı otomatik olarak duracak.
Yurt dışında bazı operatörler tarafından da tercih edilen bu uygulama, sınırsız tarifeleri olan kullanıcıların amacı dışında yoğun tüketim yapmaması için uygulanıyor.
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