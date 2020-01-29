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Teknoloji
Haber Giriş: 29.01.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

Telefonların şarjını en hızlı tüketen uygulamalar

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Telefonların şarjını en hızlı tüketen uygulamalar

Siber güvenlik uzmanları, Google Play'de yüz binlerce kişi tarafından indirilen ve Android tabanlı akıllı telefonların şarjının hızla tükenmesine yol açan 17 uygulamayı tespit etti.

Akıllı telefon seçiminde şarj süresi, en çok dikkat edilen kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre, Google Play'de yüz binlerce kişi tarafından indirilen ve Android tabanlı akıllı telefonların şarjının hızla tükenmesine yol açan 17 uygulama bulunuyor. Aralarında ofis programları ve oyunların olduğu şarj canavarı uygulamalarda, reklam gösteren özel algoritmalar olduğu görüldü.

Uygulamalar, etkinleştirildikten sonra ilk 48 saat içinde ölçülü sayıda reklam gösterse de daha sonra reklam sayısı giderek artıyor ve bu durum şarj tüketimini oldukça artırıyor. 

İşte Bitdefender Antivirüs'e göre o uygulamalar:

1. Car Racing 2019

2. 4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

3. Backgrounds 4K HD

4. QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

5. File Manager Pro - Manager SD Card/Explorer

6. VMOWO City: Speed Racing 3D

7. Barcode Scanner

8. Screen Stream Mirroring

9. QR Code — Scan & Read a Barcode

10. Period Tracker — Cycle Ovulation Women’s

11. QR & Barcode Scan Reader

12. Wallpapers 4K, Backgrounds HD

13. Transfer Data Smart

14. Explorer File Manager

15. Today Weather Radar

16. Mobnet.io: Big Fish Frenzy

17. Clock LED

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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