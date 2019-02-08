Telefonları şahlandıracak yeni işlemci: Snapdragon 712
Qualcomm'un mobil cihazlarda kullanılacak yeni işlemcisi Snapdragon 712 ortaya çıktı. Bir önceki Snapdragon 710'a kıyasla yüzde 10 oranında daha hızlı bir yapıda olan işlemci, aynı zamanda telefonların çok daha hızlı şarj olabilmesini sağlayan bir teknolojiyi de kullanıyor.
Telefonların hem daha hızlı şarj olmasını sağlayan, hem de performans bazında da hız sunan Snapdragon 712, orta segment telefonlar için kayda değer yenilikler getiriyor. Snapdragon 712, 10nm tabanlı bir işlemci. ekiz çekirdekli Kryo 360 işlemci, Adreno 616 GPU, Spectra 250 görüntü işareti işlemcisi ve Snapdragon X15 Kategori 15 indirme ve Kategori 13 yükleme destekli modem gibi parçaları bulunduruyor.
Bu işlemcinin bulunduğu telefonlarda 32 MP çözünürlük sunan tek kamera veya 20 MP çözünürlükte çift kamera sistemi yer alabilecek. Ayrıca LTE indirme hızına baktığımızda 800 Mbps, yükleme hızı ise 150 Mbps'ye kadar çıkıyor. Ancak bunlar elbette teorik hızlar...
Yapay zeka desteğini yeni nesil işlemcisiyle beraber daha da ön plana çıkartan Qualcomm, hem üst düzey yapay zeka performansıyla hem de oyun performansıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca yeni nesil Adreno 616 grafik biriminin de bir milyardan fazla renk verebildiğini belirten Qualcomm, Aqstic ses teknolojisiyle de bambaşka bir deneyim yaşatmayı da hedefliyor.
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