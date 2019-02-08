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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.02.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Telefonları şahlandıracak yeni işlemci: Snapdragon 712

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Telefonları şahlandıracak yeni işlemci: Snapdragon 712

Qualcomm'un mobil cihazlarda kullanılacak yeni işlemcisi Snapdragon 712 ortaya çıktı. Bir önceki Snapdragon 710'a kıyasla yüzde 10 oranında daha hızlı bir yapıda olan işlemci, aynı zamanda telefonların çok daha hızlı şarj olabilmesini sağlayan bir teknolojiyi de kullanıyor.

Telefonların hem daha hızlı şarj olmasını sağlayan, hem de performans bazında da hız sunan Snapdragon 712, orta segment telefonlar için kayda değer yenilikler getiriyor. Snapdragon 712, 10nm tabanlı bir işlemci. ekiz çekirdekli Kryo 360 işlemci, Adreno 616 GPU, Spectra 250 görüntü işareti işlemcisi ve Snapdragon X15 Kategori 15 indirme ve Kategori 13 yükleme destekli modem gibi parçaları bulunduruyor.

Bu işlemcinin bulunduğu telefonlarda 32 MP çözünürlük sunan tek kamera veya 20 MP çözünürlükte çift kamera sistemi yer alabilecek. Ayrıca LTE indirme hızına baktığımızda 800 Mbps, yükleme hızı ise 150 Mbps'ye kadar çıkıyor. Ancak bunlar elbette teorik hızlar...

Yapay zeka desteğini yeni nesil işlemcisiyle beraber daha da ön plana çıkartan Qualcomm, hem üst düzey yapay zeka performansıyla hem de oyun performansıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca yeni nesil Adreno 616 grafik biriminin de bir milyardan fazla renk verebildiğini belirten Qualcomm, Aqstic ses teknolojisiyle de bambaşka bir deneyim yaşatmayı da hedefliyor.

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