Telefonları şahlandıracak Snapdragon 8150 nasıl olacak?
Bir süredir ismi çeşitli nedenlerle duyulan Snapdragon 8150 için son viraja girdik. Birçok benchmark testinde de görülen yeni yongasetinin tanıtım tarihi 4 Aralık olarak kesinleşmiş durumda. Peki yeni işlemci hangi özelliklerle öne çıkıyor?
Snapdragon 8150 isimli Qualcomm'un yeni işlemcisinin çekirdek yapısı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre 8150’de bizleri 8 çekirdekli bir tasarım bekliyor olacak. Bunlardan ilk dördü; güç tasarrufu için üretilmiş Kryo Silver çekirdekleri ve 128 KB’lık L2 önbelleğe sahip. Ayrıca 1.8 GHz saat hızında çalışabiliyor. Sonraki üçlü, 256 KB’lık L2 önbelleğe sahip Kryo Gold çekirdekleri. Bunların da çalışma hızı 2.8 GHz.
Son çekirdek ise tek başına; 2.4 GHz’de çalışabilen bu Kryo Gold prime çekirdeği, 512 KB‘lık L2 önbellekle birlikte geliyor olacak.
Öte yandan maalesef, çekirdeklerin hangi ARM mimarisine bağlı olacaklarını gösteren bir bilgi basının eline ulaşmış değil.
Her zaman olduğu gibi, eski nesle kıyasla performans artışının yanı sıra güç tüketiminde de düşüş bekleniyor. Yeni işlemciyle birlikte yongaseti, daha uzun pil ömrü vaadiyle pazara çıkacak. Ayrıca gelecek sene ilk kez aktif şekilde denenecek olan 5G desteğinin de 8150’de yer alması bekleniyor.
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