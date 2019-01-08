Telefonları kablosuz şarj eden çanta
Teknoloji gelişiyor, en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ise batarya ömrünün olabildiğince uzun olması. Ancak teknoloji her ne kadar yenilense de, bu sorunun henüz üstesinden gelinebilmiş değil. Ancak hayatımızı kolaylaştıran gelişmeler de yok değil; kablosuz şarj teknolojisi gibi! Henüz yaygınlaşmasa da günden güne daha çok kullanım alanı bulan bu teknolojiye artık bir sırt çantasında dahi rastlayabilmek mümkün.
CES 2019'un sürpriz ürünlerinden biri, uzaktan pek dikkat çekmeyen bir sırt çantası oldu. Sıradan bir çanta görünümüne sahip olsa da, bu çanta aslında bir powerbank görevi görüyor ve kullanıcıların telefonlarını kablosuz şarj edebilmesine olanak veriyor.
Targus Mobile ViP+ adını taşıyan 'akıllı çanta', 5000 mAh kapasitesi bataryasından gücünü alıyor. Qi kablosuz şarj standardına uyumlu bir şekilde çalışan çantanın kenar kısmında ise RFID ile donatılmış bir cüzdan cebi bulunuyor. Kapalı haldeyken istemediğiniz kişilerin elini atması ile uyarı veren akıllı cep hırsızlıklara karşı kullanıcısını koruyacak.
Çantanın fiyatı ise 200 dolar.
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