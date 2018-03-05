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    Telefonlarda silinen mesajlar nasıl geri getirilir?

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

    Telefonunuzda bilerek ya da bilmeyerek sildiğiniz SMS'yi geri istiyorsunuz; ancak aklınıza çıkar bir yol da gelmiyor. Peki silinen mesajları geri getirebilmek mümkün mü? İşte silinen mesajları kurtarmanın yolu...

    'Root' yaparak: Silinen mesajları geri getirmek için kullanacağımız uyguluma 'root' iznine ihtiyaç duyuyor. Bunun için telefonunuzun root edilme yöntemini araştırıp izinlere sahip olmanız gerekiyor. Bunun için Kingo Root isimli aracı deneyebilirsiniz. Akıllı telefonların birçoğunu kolayca 'root' edebiliyor.

    Bir de uygulama kullanarak silinen mesajları getirmek mümkün. Maalesef bu işlemin bir maliyeti var. Kullanacağınız EaseUS MobiSaver isimli uygulamanın 40 dolarlık bir ücreti mevcut. Ancak sizin de bildiğiniz gibi silinen materyalleri kurtarmaya dair iyi çalışan neredeyse her programın ücretli olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte deneme sürümüne sahip olarak, uygulamanın hangi mesajları kurtarabileceğine dair bilgi alabilirsiniz.

    EaseUS gibi ücretli bir yazılım kullanmak istemiyorsanız tek bir alternatifiniz var; Recuva. Bunun için de telefonunuzdaki dosyaları SD kartta tutuyor olmanız lazım. SD kartı bir kart okuyucu veya bilgisayarınızdaki dahili okuyucu yardımıyla taktıktan sonra Recuva'nın dosyaları geri getirmesini sağlayabilirsiniz. Bu arada kendisi bilgisayardaki dosyalarınız için de bulunmaz bir nimettir. Recuva'yı buradan indirebilirsiniz.

    Etiketler: telefon , silinen mesajları geri getirme , silinen mesajlar nasıl geri getilir , android
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