Telefonlarda sıcak hava tehlikesine dikkat!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
12.06.2018 - 06:26, Son Güncelleme:

Telefonlarda sıcak hava tehlikesine dikkat!

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Telefonlarda sıcak hava tehlikesine dikkat!

Hemen her yerde sürekli yanımızda taşıdığımız cep telefonları yüksek sıcaklıklardan olumsuz etkilenirken kullanıcıların da bu konuda bilinçli hareket etmemesi büyük riskleri beraberinde getiriyor.

Hava sıcaklıkları insanlar gibi teknolojik cihazları da oldukça fazla etkiliyor. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazlar, direkt güneş ışığına maruz kaldığında gerek işlemcilerinde gerekse bataryalarında sorunlar ortaya çıkıyor. Uygulamalarla birlikte zaman zaman daha da fazla ısınan cep telefonlarının güneşte kaldığı zaman bozulma riski 2 katına çıkıyor.

Cepkask A.Ş Genel Müdürü Tayfun Gülgeç, cep telefonlarının ve bilgisayarların sıcaklardan etkilenmemesi ve ömrünün uzun olması için cihazların güneş ışığı ve ısıya maruz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Isı yüzünden bozulan telefonların ana kartlarının çoğunlukla kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Gülgeç, ‘’Cepkask olarak 15 yıldır milyonlarca telefonun kullanım ömrünün sırf bu yüzden bozulduğunu biliyoruz. Özellikle yaza doğru artan bu şikayetlere karşı sunduğumuz hizmetler, çoğunlukla müşterileri ekstra masraflardan kurtarmıştır. Alınan ürünlerin garanti kapmasında değerlendirilmemesi ise çoğunlukla müşterileri bize yönlendirmiştir.’’ ifadelerini kullandı.

Cep Telefonunuz Haddinden Fazla Isınıyorsa Kılıfını Çıkarın

Gülgeç, “Sık sık ‘Cep telefonum haddinden fazla ısınıyor’, ‘Kendi kendine kapandı, ekranım donuyor’ gibi şikâyetleri duyarız. Bu şikâyetlerin önemli bir bölümünün yüksek ısı sebebiyle gerçekleşme ihtimali oldukça yüksektir. Devamlı yüksek ısıya maruz kalan ve sentetik hammadde ile imal edilmiş cep telefonlarının ana kartları bu ısı sebebiyle rahatlıkla deforme olabilir. Yüksek ısıya maruz kalan ve korunaklı kılıf sebebiyle kendini soğutamayan cep telefonunda zamanla deformasyonlar başlayabilir, ana kart ve pil üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Bu olumsuz etkinin uzun süre sürmesi durumunda cep telefonunun pili şişer ve kullanılmaz hale gelir” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç Dışındaki Uygulamalarınızı Kapatın

Telefonlardaki uygulamaların, cep telefonunun yükünü haddinden fazla arttırdığını bu durumunda cep telefonları üzerinde olumsuz etki yaptığını belirten Gülgeç; “Cep telefonlarına yük bindiren gereksiz uygulamaları ihtiyaç dışındaysa kapatmak cep telefonunun mümkün olduğunca havalandırılmasını sağlamak için çok önemlidir” dedi.

Telefonunuzun Pili, Şarj Adaptörü Orijinal Olsun

Orijinal olmayan pillerin ve kulaklıkların da cep telefonlarına zarar verdiğini vurgulayan Gülgeç, “Bu gibi patlamalarda ve yangınlarda orijinal olmayan piller ön sırayı almaktadır. Ancak sadece yan sanayi piller değil, orijinal olmayan nerede hangi şartlarda ve hangi kalitede malzemeler ile üretildiği belli olmayan yan sanayi şarj adaptörleri, oto şarj aparatları hatta kulaklıklar bile buna benzer olaylara yol açabiliyor. Voltajı sağlıklı olarak cep telefonuna adapte edemeyen şarj aparatları yangına sebebiyet verebilir” açıklamasında bulundu.

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