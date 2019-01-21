Telefonlarda bir dönemin sonu: Windows 10 Mobile desteği sona eriyor
Microsoft'un büyük umutlar bağladığı Windows 10 Mobile projesi tamamen rafa kaldırılıyor. Şirket, bu yıl sonunda bu mobil işletim sistemine olan desteğini tamamen sonlandıracak.
Windows 10 Mobile, Microsoft'un telefonlarda yaygınlaşmasını umduğu bir işletim sistemiydi. Ancak gerçekler, şirketin beklentilerinden oldukça farklıydı. Microsoft, Windows 10 Mobile yüklü telefon sahiplerinin en hızlı şekilde telefonlarını Android işletim sistemine geçiş yapmaları gerektiğini kaydederken, Windows Mobile için güvenlik güncellemelerinin bu yıl sonu itibariyle artık sağlanmayacağı vurgulandı.
Halen bazı uygulamalar Window 10 Mobile altında çalışabiliyor. Ancak Microsoft'un yıl sonu desteğini geri çekmesiyle beraber 2020 yılı içinde hemen hiçbir uygulamanın bu işletim sistemi altında çalışmayacağı belirtiliyor.
Hatırlanacağı üzere Microsoft, Windows 8.1 desteğini 11 Kasım 2017 tarihinde sona erdirmişti. Benzer bir kararın Windows 10 Mobile için alınmış olması ise aslında o kadar da şaşırtıcı bir gelişme değil.
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