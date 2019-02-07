Telefonlara yepyeni emojiler geliyor
Akıllı telefonlarda mesajlaşırken sıkça kullandığımız emojiler sözsüz iletişimin popüler bir parçası haline geldi. Unicode tarafından yapılan düzenlemede birbirinden ilginç 230 adet yeni emoji tanıtıldı.
Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber vazgeçilmez hale gelen emojiler milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Mesajlaşma sırasında kendimizi kolayca ifade edebildiğimiz emojilere gün geçtikçe yenisinin eklendiğini görmek mümkün.
Bu bağlamda kullanıcıların isteklerini dikkate alan Unicode mesajlaşırken birçok insanı eğlendirecek 230 yeni emoji tanıttı. Fiziksel engelli bireylerden yeni hayvanlara, yeni fiziki yapılardan el hareketlerine kadar pek çok farklı karakter içeren yeni emojiler Unicode tarafından Mart ayında yayınlanacak.
Unicode’un yeni emojilerinde belki de en dikkat çeken detay, fiziksel engelli kişisel için pek çok yeni emoji eklenmiş olması. Apple’ın tavsiyesi üzerine mekanik ve otomatik tekerlekli sandalya, protez uzuvlar ve rehber köpek gibi emojiler eklenirken; baston ve tekerlekli sandalyede oturan karakterlerle kütüphane daha da zengin görünüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle