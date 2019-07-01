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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
01.07.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Telefonlar şimdi de havayla şarj olacak

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Telefonlar şimdi de havayla şarj olacak

Telefonlar geliştikçe batarya ömrü yetersiz gelmeye başladı. Teknoloji markaları yıllardır yeni nesil batarya teknolojisi üzerine çalışırken, son olarak kablosuz şarj ile yeni bir dönem başladı. Telefonlar dahil pek çok aksesuar herhangi bir kablo olmaksızın, kabloluya göre daha ağır olsa da, şarj olabilmeye başladı.

Ancak yeni bir teknoloji, kablosuz şarj teknolojisine yepyeni bir boyut getirecek. ABD Federal Haberleşme Komisyonu (FCC), Ossia'nın geliştirdiği radyo ışınımlı kablosuz şarj teknolojisine onay verdi. Bu teknoloji, bugünün kablosuz şarj formatından farklı olarak herhangi bir pede veya aksesuara ihtiyaç duyulmaksızın cihazın olduğu yerde şarj olabilmesine imkan veriyor. 

Fiziksel ped yerine radyo dalgalarından enerjisini alan yeni batarya teknolojisi, 'havadan' şarjı mümkün kılıyor. Bu sayede telefonunuz başta olmak üzere pek çok minik elektronik cihaz herhangi bir şarj noktasına temas etmeden de, belki cebinizdeyken bile, şarj olabilecek.

Ossia'nın kablosuz şarj teknolojisi, Wi-Fi ağları tarafından kullanılan 2.4 GHz radyo frekansları yoluyla güç sağlayabiliyor.

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