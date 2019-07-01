Telefonlar şimdi de havayla şarj olacak
Telefonlar geliştikçe batarya ömrü yetersiz gelmeye başladı. Teknoloji markaları yıllardır yeni nesil batarya teknolojisi üzerine çalışırken, son olarak kablosuz şarj ile yeni bir dönem başladı. Telefonlar dahil pek çok aksesuar herhangi bir kablo olmaksızın, kabloluya göre daha ağır olsa da, şarj olabilmeye başladı.
Ancak yeni bir teknoloji, kablosuz şarj teknolojisine yepyeni bir boyut getirecek. ABD Federal Haberleşme Komisyonu (FCC), Ossia'nın geliştirdiği radyo ışınımlı kablosuz şarj teknolojisine onay verdi. Bu teknoloji, bugünün kablosuz şarj formatından farklı olarak herhangi bir pede veya aksesuara ihtiyaç duyulmaksızın cihazın olduğu yerde şarj olabilmesine imkan veriyor.
Fiziksel ped yerine radyo dalgalarından enerjisini alan yeni batarya teknolojisi, 'havadan' şarjı mümkün kılıyor. Bu sayede telefonunuz başta olmak üzere pek çok minik elektronik cihaz herhangi bir şarj noktasına temas etmeden de, belki cebinizdeyken bile, şarj olabilecek.
Ossia'nın kablosuz şarj teknolojisi, Wi-Fi ağları tarafından kullanılan 2.4 GHz radyo frekansları yoluyla güç sağlayabiliyor.
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