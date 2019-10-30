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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.10.2019 - 06:46, Son Güncelleme:

Telefonlar için Razer Junglecat kontrolcünün duyurusu yapıldı

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Telefonlar için Razer Junglecat kontrolcünün duyurusu yapıldı

Oyuncular için geliştirdiği ürünlerle tanınan Razer, hem mobil hem de masaüstü oyuncuları için iki farklı ayara sahip çift taraflı bir mobil oyun kontrol cihazı olan Razer Junglecat'ı duyurdu.

Rekabetçi mobil oyunlar, hassas dokunuş kontrolü gerektirir; bu sepele oyuncuların elleri aksiyonun yoğun olduğu yerde görüşlerini engeller ve oyunda manevra yapmalarını zorlaştırır. Birçok battle royale, birinci şahıs ya da nokta atışı hedef ve zamanlama gerektiren dövüş oyunlarının çoğunda oyuncular karakterlerini kontrol etmeye çalışırken, ekranda neler olduğunu görmek için rahatsız edici teknikler kullanmak zorunda kalıyorlar. 

Yeni Razer Junglecat bu sorunu çözerek ekranı görünebilir tutuyor ve oyuncuların oyunu kazandıracak hamleleri yaparken tehditleri net bir şekilde görmelerine imkân sunuyor. İki tarafında da analog parmak çubukları ve tetik düğmeleri bulunan cihazın sol tarafında 4 yönlü bir d-pad mevcutken, sağ tarafta 4 ekstra aksiyon düğmesi mevcut.

Razer Junglecat iki farklı modda kullanılabilir: Mobil oyun için, bir veya iki kontrol cihazını birlikte verilen akıllı telefon kılıfına bağlayarak hareket halindeyken oyuna devam edebilirsiniz. Ek olarak, kontrol üniteleri kendilerine uygun tutacağa yerleştirilerek diğer Android telefonlar ve tabletlerde kullanılabilir. Son olarak masaüstü oynatma için, uyumlu Windows PC'lerle de eşleştirilebilir.

Telefonlar için Razer Junglecat kontrolcünün duyurusu yapıldı

Her iki modda da, Razer Junglecat, düşük enerjili Bluetooth üzerinden bağlanır ve kazanacak hamleyi yapmanızı gerçekleştirecek kadar düşük gecikmeli bir tepkime süresine sahiptir. Öte yandan USB-C üzerinden tek bir şarjla 100 saatin üzerinde kullanımla, uzun süren maçlarda kazanmak için Junglecat yeterince enerjiye sahip.

Razer Gamepad Uygulaması, hepsi kişisel tercihlere göre ayarlanabilen en popüler mobil oyunların çoğunu tanıyabiliyor. Gamepad App oyunculara, kontrol cihazı uyumlu oyunların büyük bir kütüphanesine erişim sağlar ve her oyun için ayarlarını değiştirmelerini ve gerektiğinde düğmeleri ve tuşları yeniden eşleştirmelerine imkan sunuyor. 

Satışa sunulan ürünün fiyatı ise 99.99 dolar...

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