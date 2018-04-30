Telefonlar için en iyi Antivirüs programları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
30.04.2018 - 06:24, Son Güncelleme:

Telefonlar için en iyi Antivirüs programları

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Telefonlar için en iyi Antivirüs programları

Android işletim sistemli bir telefon kullanıyorsanız telefonunuzun güvenliğini de bir antivirüs programına emanet etmenizde fayda var. İşte kullanıcıların mutlaka göz ardı etmemesi gereken en iyi Android antivirüs programları...

Android'de antivirüs yazılımı kullanmak, sizi tehlikelerden koruyabilir ancak birçok seçenek arasından bu yazılımı seçmek ayrı bir sorun. Onlarca antivirüs arasında bazılarının bizzat zararlı olduğunu düşündüğümüzde, bu sorunun gerçek bir sorun olduğu anlaşılıyor.

Avast Mobile Security

Google Play'de 100 milyondan fazla yüklenen Avast Mobile Security, Android'in en popüler antivirüs çözümlerinden bir tanesi. Uygulama 4,5 gibi yüksek bir puana da sahip.

Virüs yakalama konusunda iyi bir geçmişi olan Avast, 2016'da AVG'yi satın almasıyla daha da iyi hale geldi. Bunun sonucunda AV Test ve AV Comparatives, testlerde Avast'ın tehditlerin yüzde 100'ünü yakaladığını söylemeye başladı.

Yazılımın ek işlevleri arasında çağrı engelleyici, kişisel fotoğrafları korumaya yönelik bir kasa, gereksiz dosyaları temizlemeye yönelik bir işlev ve bir pil tasarrufu işlevi var. Ücretsiz uygulama, reklam destekli olarak çalışıyor.

Avira Antivirus Security 2018

PC'deki ücretsiz antivirüsüyle tanınan Avira, Android'de de çok güçlü bir koruma sunuyor. Avira Antivirus Security 2018'in kapsamlı tarama motoru, bağımsız testlere göre zararlı örneklerinin yüzde 100'ünü yakalıyor. Avira, özel anti-fidye yazılımının her ay milyonlarca fidye saldırısını algıladığını iddia ediyor.

Avira'nın ek özellikleri arasında anti-hırsızlık araçları ve yüklü uygulamalarla ilgili gizlilik risklerini gösteren raporlar var. Bunların yanında web yönetim konsolu sayesinde ayarları uzaktan veya birkaç cihazı tek yerden yönetebiliyorsunuz.

Telefonlar için en iyi Antivirüs programları

Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender'ın antivirüs motoru, piyasadaki en isabetli ve güvenilir motorlardan bir tanesi. Normalde bu seviyede bir güvenlik için ücret ödemeniz gerekebilir ancak Bitdefender Antivirus Free, bu üst düzey korumayı ücretsiz olarak sunuyor.

Bitdefender'ın Autopilot teknolojisi uygulamanın kullanımını kolaylaştırıyor ve çoğu karar, otomatik olarak alınıyor. Algılama işi bulutta gerçekleşiyor, böylece işlemci kullanımı azaltılıyor ve hantal antivirüs imzaları cihazda saklanmıyor.

Bitdefender Antivirus Free'nin en önemli kısıtlaması ise Bitdefender Mobile Security'nin web sayfalarını gerçek zamanlı olarak tarama işlevini sunmaması. Ancak gezinti korumasına yönelik başka bir uygulama da yükleyebilirsiniz.

Norton Security and Antivirus

Symantec'in Norton yazılımı sanırız en çok Windows'ta tanınıyor, ancak firmanın kaliteli mobil uygulamaları da var. Bunlardan biri olan Norton Security and Antivirus, sizi zararlılardan korumada çok iyi bir iş çıkarıyor.

Norton Security and Antivirus de güçlü birtakım anti-hırsızlık işleviyle geliyor. En önemli kısıtlama ise web tarayıcısı korumasının sunulmaması. Norton'un Safe Search aracıyla belirli bir seviyede koruma sağlayabilirsiniz ancak tam kapsamlı koruma, sadece ücretli Premium sürümünde bulunuyor.

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