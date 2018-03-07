Telefonlar 'cam'a dönüyor, tamamen değişiyor!

Akıllı telefonlar hem donanım olarak hem de tasarım olarak birbirleri ile yarış halinde. Son zamanlarda cep telefonu tasarımlarında cam tercihleri giderek artmaya başlamıştı. Samsung Galaxy S9, Asus Zenfone 5, Nokia 8 Sirocco, Sony Xperia XZ2 gibi telefonlarında cam tasarımlarının olması bu modayı yeniden gündeme getirdi. Huawei de Mate 10 ve Mate 10 Pro'da cam tasarım kullanmıştı.

Akıllı telefon üreten şirketler cam kullanarak tasarımlarını daha güzel hale getiriyorlar. Ayrıca cam sadece tasarım için değil bazı teknik özellikler için de kullanılıyor. Wi-Fi, Bluetooth gibi sinyallerin aktarılmasında ve kablosuz şarj konusunda cam daha avantajlı bir materyal olarak karşımıza çıkıyor. Camın dezavantajları da bulunuyor. Bilindiği üzere cam çok sağlam bir madde değil. Bu yüzden akıllı telefonunuzu düşürdüğünüz de size pahalıya patlayabilir.