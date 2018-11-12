Telefondan video izlemek ne kadar kota yer?
Telefondan video izleme alışkanlığımız her geçen gün artıyor. Peki bu alışkanlığımız internet kotamızı ne kadar etkiliyor dersiniz?
Bugünlerde 4-5GB'lık mobil veri kotanızı fatura kesim tarihinizden önce doldurmak hiç de zor değil. Bu alanda videolar, mobil veri tüketiminde genellikle ilk sıralarda bulunuyorlar. Bu nedenle hangi video hizmetinin ne kadar veri tükettiğini bilmenizde fayda olabilir.
chip.com.tr'nin haberine göre harcayacağınız ek gigabaytlar çok pahalıya mal olabileceğinden, video hizmetlerinin ne kadar veri tükettiğine göz gezdirerek kötü sürprizlerin önüne geçebilirsiniz.
1. YouTube
En popüler hizmetten başlayalım. YouTube üzerinde 480p (SD) çözünürlükte izleyeceğiniz bir saatlik video, 562,5MB tüketiyor. 60fps ile daha yüksek çözünürlüklere geçerseniz, 720p'de saatte 1,86GB, 1080p'de 3,04GB, 4K'da ise 15,98GB harcıyorsunuz.
2. Netflix
Dünyanın en popüler akış hizmetlerinden Netflix, ülkemizde de hizmet veriyor ve birçok video kalitesi seçeneği sunuyor. Netflix'in kendi verdiği bilgilere göre standart çözünürlükteki (SD) videolar, bir saatte 1GB veri tüketiyor. Yüksek çözünürlüklü (HD) videolarda ise tüketim, 3GB'a yükseliyor. Ultra-high definition'ı seçerseniz, saatte 7GB tüketiyorsunuz.
Hesabınız varsayılan olarak bağlantınıza uygun çözünürlüğü seçiyor. Veri tasarrufu için Hesap > Profilim > Yürütme ayarlarına göz atabilirsiniz.
3. Spotify
Spotify, Türkiye'de olmasa da bazı ülkelerde video hizmeti de veriyor. Bu hizmet saatte 1,5GB ile 3GB arasında veri tüketiyor.
4. Vimeo
Vimeo kendi sitesinde ne kadar veri tükettiğinden bahsetmiyor ancak bir kullanıcı tarafından yapılan teste göre standart çözünürlükte 353MB/saat, yüksek çözünürlükte (HD) 2,75GB/saat tüketimde bulunuyorsunuz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle