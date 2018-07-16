Telefondan Gmail kaldırma nasıl yapılır?
Android cihaz kullanan kullanıcılar cihaza Gmail girişi yapılması gerektiğini duymuştur. Peki telefondan Gmail kaldırma nasıl yapılır? Bu sorunun çözümü için haberimizi okuyabilirsiniz.
Akıllı telefonların hayatımıza girmesinden beri mobil internet kullanımları da önemli ölçüde değişti. Android ve iOS tabanlı her telefon içeriklerini, programlarını ve diğer özelliklerini güncellemek için interneti kullanmaya başladı. Bu güncellemelerin hızlı yapılabilmesi için birçok akıllı cihaz üreticisi cihazlarda kullanıcıların Gmail ile oturum açmalarını istiyor. Kullanıcılar istemese bile cihaz ilk alındığında Gmail hesabı oluşturma seçeneği sunarak kullanıcıları Gmail hesabı açmaya zorluyor.
Peki bir telefondan Gmail kaldırma nasıl yapılır? Telefona kayıtlı bir Gmail hesabı nasıl silinir? Tüm bu soruların cevabı için şu yöntemi uygulayabilirsiniz. Bu sayede sorununuz çözülecektir.
Telefonunuzdaki bir Gmail hesabını kaldırdığınızda, o hesapla ilişkilendirilmiş her türlü veriler, e-postalar, kişiler ve ayarlar silinecektir.
Telefonunuzda "Ayarlar" uygulamasına girerek "Kullanıcılar ve hesaplar" seçeneğini açın.
Kaldırmak istediğiniz hesabı seçerek "Hesabı kaldır" seçeğine dokunun.
Eğer bu Gmail hesabı telefonunuzdaki tek Google hesabı ise güvenlik amaçlı olarak güvenlik deseni, PIN veya şifre girmeniz gerekir.
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