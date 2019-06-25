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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.06.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

Telefon suya düşerse ne yapmalı? İşte kurtarma rehberi

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Telefon suya düşerse ne yapmalı? İşte kurtarma rehberi

Telefonların başına en sık gelen durumlardan biri suya düşmesi ve o an kullanıcıların yapması gerekeni bilmediği için cihazın bozuluvermesi. Oysa telefonun suya düşmesiyle birlikte gereken önlemi almayı bilirseniz, cihazını kurtarmanız işten bile değil.

Yeni nesil telefonların artık suya dayanıklı bir yapısı var; ancak onlar bile suya karşı yüzde 100 koruma sağlamıyorlar; haliyle cihaz bir su birikintisine düştüğünde veya denizin dibini boyladığında kullanıcılar kara kara düşünüyor ve ezbere bildikleri bir dizi eylemi gerçekleştiriyor. Oysa telefonların hasarsız bu durumdan kurtulmaları pekala mümkün. İşte adım adım telefonları sudan kurtarma rehberi:

Öncelikte telefon veya tabletiniz suya düştüyse ve suyu gerçekten emdiğini düşünüyorsanız cihazı kapatma yoluna gidin. Cihazın açık olması kurtarma ihtimalimizi oldukça azaltıyor. Eski telefon modellerinde pili sökme şansımız vardı; ancak yeni cihazlarda bunu yapamıyoruz; haliyle bu önerimiz sadece pili çıkarılabilen telefon sahipleri için. 

SIM kart ve microSD kart ise işin bir başka boyutu. Cihazınızdan bu iki parçayı çıkarıp kurulayın. Bu yuvalara girmiş muhtemel suyu da kurutmanız gerekiyor ki bunun için kağıt havludan faydalanabilirsiniz. Ekranın kenarlarına dikkat edin, kurutmaya çalışın. Ve elbette şimdi yaygın olarak kullanılan adıma geldi sıra: Pirinç!

Telefon suya düşerse ne yapmalı İşte kurtarma rehberi

İçerisine su sızan telefonunuz veya tabletiniz için belki de en iyi çözüm, pirinçle dolu bir kap. Pirinci cihazın sığacağı büyüklükte bir kaba doldurun ve cihazın pirincin içinde her yönden yaklaşık 2 cm içeride olmasına dikkat edin. Sabırlı olun ve telefonu sabaha kadar pirincin içinde bekletin. Bu şekilde nemin neredeyse tamamını ortadan kaldırmış olacaksınız.

Elektronik cihazlardan çıkan bu jel paketlerini biriktirdiyseniz, telefonu veya tableti bunlarla dolu bir kutuya koyun. İstifçiliğinizin boşa gitmediğini umarak sabah kalktığınızda telefonu açmayı deneyebilirsiniz.

Bazı kullanıcılar, izopropil alkol kullanarak başarılı sonuçlar elde ettiklerini söylüyorlar. Alkol suyu yerinden çıkardığından ve sonunda buharlaşıp gittiğinden, nemden kurtulmuş olacaksınız. Diğer çözümler işe yaramadıysa bunu deneyebilirsiniz, ancak cihaz nemden hasar gördüyse, bunu yapmanız hasarı geri almayacak.

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