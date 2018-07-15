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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
15.07.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

Telefon şarj ederken aşırı ısınıyor sorunu

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Telefon şarj ederken aşırı ısınıyor sorunu

Telefon neden ısınır? Kullanırken kendi kendine aşırı ısınmaya uğrayan telefonlar tehlikeli mi? Sorun telefonla mı ilgili yoksa doğrudan bataryada mı problem var?

Günümüzde kullanımı en yaygın olan ve hayatı kolaylaştırıdığı tartışmasız kabul edilen akıllı teleonlar bir zaman sonra bazı sorunlar yaşatabiliyor.

Bunların en önemlisi ise aşırı ısınma...

Bu sorunun iki sebebi var:
Bunlardan birisi telefonun işlemcisi ve donanımlarının sürekli çalışmasından kaynaklı olarak ısınmadır. Özellikle de yoğun bir işlem gücü gerektiren programlar çalışıyorsa aşırı ısınma meydana gelir ve zaten kullanıcısını uyaran bir sisteme de sahiptir bu telefonlar. Ayrıca cihazınız şarj olurken de ısınabilir ve bu çok normaldir.
Hafıza sorunu olan cihazların ısınması bilinen en popüler sorundur yani 16 GB alanı olan bir telefonda 8GB gibi bir yer kaplaması telefonda aşırı derecede işlemci ısınması ve yavaşlama gibi sorunları beraberinde getirmiştir.

Telefonunuzda aşırı ısınma problemi ile karşı karşıya iseniz almanız gereken önlemler neler olmalı?

Telefon şarj ederken aşırı ısınıyor sorunu

İlk olarak orjinal şarj aleti kullanınız ve başka cihazlarla telefonunuzu şarj etmeyiniz. Bu telefonunuzun pilinin de ömrünü uzatır.

Genelde telefonu korumak adına alınan kılıflar da zararlıdır. Kalitesiz ve çok kapalı olunca hava ile temas olmadığından telefonlarda çabuk ısınma yapar.

Telefonlarınızın senkronizasyonun sürekli açık olması ve wifi nin kapsama alanı dışında açık olması telefonu yoracağından telefonunuz yine ısınmaktadır.

Güç tasarruf modu kapalı tutulduğu takdirde de ısınmayı bir nebze azaltmış olacaksınız.

Telefonunuzdaki uygulamaların güncellenmesi de şarj konusunda azaltıcı etki yapmaktadır.

Cep telefonunuz şarjdayken de cihazınızı kullanmamanız gerekmektedir.

Telefonun ısınmasına ve bataryanın şişmesine sebep olabilmektedir bu durum.Bataryanın şişmesi ve telefonun aşırı ısınması size bir işarettir. Hemen bataryayı çıkarın çünkü patlama olasılığı çok yüksektir. Bir daha telefona o bataryayı takmayınız.

Mobil veri ve internet kullanımının da telefonu aşırı ısıttığı bir gerçektir. Çünkü aynı anda birçok uygulama ve bu uygulamaların teknik donanımları da çalıştığından telefonunuzun ısınması çok normal bir durum.Sizlerin telefonlarınızda kalıcı çözümler uygulaması elbette ki pek mümkün olmayacaktır. Bahsettiğimiz detayları uygulayarak biraz da olsa telefonunuzun ısınma sorununun önüne geçebilirsiniz.

Oyun oynandığı zaman telefonun çok ısınması gelen şikâyetler arasındadır. Bu durum çok normal çünkü siz telefonunuzdaki uygulamaları ve oyunları kullanmaya başladığınızda telefonunuzun işlemcisi ramı ve ekran kartı kendiliğinden otomatik olarak çalışmaya başlıyor kendini yoruyor ve böylelikle cihaz ısınmaktadır.

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