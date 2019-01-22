Telefon pazarında Güney Kore gözden düşüyor
Telefon pazarı gün geçtikçe hareketleniyor; ancak dikkatlerden kaçmayan çok önemli bir değişim var: Güney Kore ağırlığı telefon pazarından yavaş yavaş kayboluyor ve yerini Çin'in aldığı bariz bir şekilde göze çarpıyor. Peki Güney Koreli telefon şirketleri son 16 yılın en kötü dönemine nasıl girdi?
Telefon pazarına yeni yeni model cihazlar geliyor, özellikleri de her geçen gün gelişiyor. Özellikle Türkiye'de de etkisi hissedilmeye başlanan Çinli telefon markaları Huawei, Oppo ve Xiaomi, Avrupa pazarında da güç kazanıyor. Güney Koreli teknoloji firmaları için ise tam tersi bir durum söz konusu. Satış hacmi azalmaya başlayan LG ve Samsung, iki çarpıcı örnek olarak karşımıza çıkıyor.
Güney Kore'de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Planlama ve Değerlendirme Enstitüsü'nün yaptığı son açıklamaya göre ülkede telefon ihracatı geçen yıl yüzde 23.2 (4.42 milyar dolar) azalarak 14.61 milyar dolara düştü. Bu rakam, ülkenin 11.36 milyar dolarlık cep telefonu sevkiyatı yaptığı 2002'den bu yana 16 yıldaki en düşük rakam.
Bu rakamlar da telefon pazarında Güney Koreli şirketlerin zor günler geçirdiğini ortaya koyuyor. 2008 yılında ise bu tablo çok daha farklıydı: Söz konusu pazarda 33.44 milyar dolar ihracat yapan Güney Kore, takvimler 2018'i gösterdiğinde 20 milyar dolar barajının da altına indi.
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