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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.01.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Telefon pazarında Güney Kore gözden düşüyor

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Telefon pazarında Güney Kore gözden düşüyor

Telefon pazarı gün geçtikçe hareketleniyor; ancak dikkatlerden kaçmayan çok önemli bir değişim var: Güney Kore ağırlığı telefon pazarından yavaş yavaş kayboluyor ve yerini Çin'in aldığı bariz bir şekilde göze çarpıyor. Peki Güney Koreli telefon şirketleri son 16 yılın en kötü dönemine nasıl girdi?

Telefon pazarına yeni yeni model cihazlar geliyor, özellikleri de her geçen gün gelişiyor. Özellikle Türkiye'de de etkisi hissedilmeye başlanan Çinli telefon markaları Huawei, Oppo ve Xiaomi, Avrupa pazarında da  güç kazanıyor. Güney Koreli teknoloji firmaları için ise tam tersi bir durum söz konusu. Satış hacmi azalmaya başlayan LG ve Samsung, iki çarpıcı örnek olarak karşımıza çıkıyor.

Güney Kore'de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Planlama ve Değerlendirme Enstitüsü'nün yaptığı son açıklamaya göre ülkede telefon ihracatı geçen yıl yüzde 23.2 (4.42 milyar dolar) azalarak 14.61 milyar dolara düştü. Bu rakam, ülkenin 11.36 milyar dolarlık cep telefonu sevkiyatı yaptığı 2002'den bu yana 16 yıldaki en düşük rakam.

Bu rakamlar da telefon pazarında Güney Koreli şirketlerin zor günler geçirdiğini ortaya koyuyor. 2008 yılında ise bu tablo çok daha farklıydı: Söz konusu pazarda 33.44 milyar dolar ihracat yapan Güney Kore, takvimler 2018'i gösterdiğinde 20 milyar dolar barajının da altına indi.

Telefonların internet hızı nasıl ölçülür? | Teknoloji 101 Teknoloji 101'in bu bölümünde telefonların internet hızı nasıl ölçülür bunu gösteriyor olacağız.
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