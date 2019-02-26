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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hürriyet Teknoloji
26.02.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Telefon olarak kullanılabilen Nubia Alpha akıllı saat tanıtıldı

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Telefon olarak kullanılabilen Nubia Alpha akıllı saat tanıtıldı

Nubia, Barselona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresinde telefon olarak da kullanılabilen akıllı saatini tanıttı. 

Çinli şirket ZTE'nin alt markası olan Nubia, merakla beklenen akıllı saati Nubia Alpha'yı Mobil Dünya Kongresi kapsamında görücüye çıkardı. Esnek ekrana sahip olan cihaz, arama yapma arama yanıtlama, fotoğraf çekme gibi özelliklerle adeta akıllı telefon kullanıyormuş hissi veriyor.

Alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olan cihaz diğer rakiplerinin sunduğu çoğu şeyi yapabilirken bunun yanında kıvrılabilir ekranı ve telefon olarak kullanılabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Yapısı itibariyle bileğinizi saran akıllı saat giyilebilir telefon olarak da adlandırılıyor.

Klasik akıllı saatlere nazaran oldukça uzun bir ekran ile gelen cihaz 4 inç boyutunda esnek OLED bir ekrana sahip. Snapdragon Wear 2100 yonga setinden güç alan Nubia Alpha, 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı ile bizleri karşılıyor. Aynı zamanda 5 MP çözünürlüğünde kamera ile gelen cihazın 500 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

Özel bir işletim sistemine sahip olan akıllı saat 4G bağlantıyı destekliyor. Nisan ayında satışa sunulması beklenen cihaz, iki farklı versiyon ile tanıtılacak. Siyah bluetooth versiyon 449 euro eSIM versiyonu 549 euro, 18 ayar altın modeli ise 649 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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