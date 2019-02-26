Telefon olarak kullanılabilen Nubia Alpha akıllı saat tanıtıldı
Nubia, Barselona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresinde telefon olarak da kullanılabilen akıllı saatini tanıttı.
Çinli şirket ZTE'nin alt markası olan Nubia, merakla beklenen akıllı saati Nubia Alpha'yı Mobil Dünya Kongresi kapsamında görücüye çıkardı. Esnek ekrana sahip olan cihaz, arama yapma arama yanıtlama, fotoğraf çekme gibi özelliklerle adeta akıllı telefon kullanıyormuş hissi veriyor.
Alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olan cihaz diğer rakiplerinin sunduğu çoğu şeyi yapabilirken bunun yanında kıvrılabilir ekranı ve telefon olarak kullanılabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Yapısı itibariyle bileğinizi saran akıllı saat giyilebilir telefon olarak da adlandırılıyor.
Klasik akıllı saatlere nazaran oldukça uzun bir ekran ile gelen cihaz 4 inç boyutunda esnek OLED bir ekrana sahip. Snapdragon Wear 2100 yonga setinden güç alan Nubia Alpha, 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı ile bizleri karşılıyor. Aynı zamanda 5 MP çözünürlüğünde kamera ile gelen cihazın 500 mAh pil kapasitesi bulunuyor.
Özel bir işletim sistemine sahip olan akıllı saat 4G bağlantıyı destekliyor. Nisan ayında satışa sunulması beklenen cihaz, iki farklı versiyon ile tanıtılacak. Siyah bluetooth versiyon 449 euro eSIM versiyonu 549 euro, 18 ayar altın modeli ise 649 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
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