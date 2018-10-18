Telefon kaybetmek uçağı kaçırmaktan daha betermiş!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTelefon kaybetmek uçağı kaçırmaktan daha betermiş!
GeriTeknoloji Telefon kaybetmek uçağı kaçırmaktan daha betermiş!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
18.10.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Telefon kaybetmek uçağı kaçırmaktan daha betermiş!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Telefon kaybetmek uçağı kaçırmaktan daha betermiş!

Modern dünyada insanlar her gün sürekli internete bağlı olma fırsatını kullanma ile gizliliklerini koruyup güvende olma arasında kalıyor. İnsanlar internet hizmetlerini ne kadar fazla kullanırlarsa kişisel bilgilerini gizli tutmaları da o kadar zorlaşıyor. Ayrıca, mobil bir yaşam tarzını korumak için kullanıcıların her zaman, her yerde ulaşılabilir olması gerekiyor çünkü sosyal bağlantıları, kazançları, sağlıkları ve hatta duygusal dengeleri buna bağlı. Peki ya telefonunuz kaybolursa?

Buradan hareketle Kaspersky Lab, ev kullanıcılarına yönelik temel çözümlerini güncelledi. Şirketin temel ürünleri olan Kaspersky Free ve Kaspersky Anti-Virus’e kullanıcıları en yeni ve en gelişmiş siber tehditlere karşı koruyan özellikler eklendi. Ürün serisinin üst düzey çözümleri olan Kaspersky Internet Security ve Kaspersky Total Security için de performans, kurulum kolaylığı ve tespit verimi alanlarında geliştirmeler yapıldı. Güncellenen çözümler kullanıcıların her durumda internete bağlı kalıp koruma altında olmasına yardımcı oluyor. 

Sıradan bir gününüzü düşünün. Aktif bir internet bağlantısına ne kadar ihtiyaç duyuyorsunuz? İnternete hiç bağlanmadan bir gün geçirebileceğinizi düşünüyor musunuz? Cevabınız ‘hayır’ ise yalnız değilsiniz. İnternete bağlı kalmak, sürekli hareket halinde olanlar başta olmak üzere artık birçok kullanıcı için hayati önem taşıyor. Öyle ki Kaspersky Lab’ın yaptığı ankete Türkiye’den yanıt verenlerin dörtte birinden fazlası (%26), kendileri için internet bağlantısının yiyecek, su ve barınma kadar önemli olduğunu söyledi. 

Cihazlara ve onların sunduğu bağlantı olanaklarına olan bağımlılığımız artık o kadar güçlü ki akıllı telefonumuzu veya tabletimizi kaybettiğimizde diğer birçok travmatik durumdan daha fazla stres yaşayabiliyoruz. Ankete Türkiye’den katılanların neredeyse tamamı (%91), cihazları kaybolur veya çalınırsa stres yaşayacaklarını dile getirdi. Ki bu oran, tren veya uçak kaçırmak (%89), küçük çaplı bir otomobil kazası geçirmek (%90) veya hastalanmaktan (%86) daha yüksek. 

Kaspersky Lab Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, “İnternet bağlantısı modern yaşantının temel unsurlarından biri oldu. Bazıları için ise vazgeçilemez bir ihtiyaç haline geldi. İnternete her an bağlı olma arzumuz ve dijital bağlantımızı korumak için yapmaya hazır olduğumuz şeyler, bağlantılı cihazların bizim için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, internet bağlantısının hayatımızın her alanına girmesi güvenliğin göz ardı edilemeyeceğini gösteriyor. Güvenlik siz nerede ne yapıyorsanız olun yanınızda olmalı. Kullanıcılar her ne durumda olursa olsun bağlantılarının güvenli olmasını sağlamalı.” dedi.

Farklı durumlarda yardımcı olabilen bir güvenlik çözümüne sahip kullanıcılar başlarını belaya sokmaktan kaçınabilir. Kaspersky Total Security çözümüne eklenen Güvenli Bağlantı özelliği, bilmedikleri bir yerde bilmedikleri Wi-Fi bağlantılarını kullansalar da insanların koruma altında ve güvende olmalarına yardım ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

PlayStation 4 için kritik güncelleme yayınlandı!

Türk bilim insanı Yıldız, öğrencilere NASA'dan seslendi

'Açık kaynak kod platformu kuracağız'

İşte Japonların yeni nesil robotları