Telefon kaybetmek uçağı kaçırmaktan daha betermiş!

Buradan hareketle Kaspersky Lab, ev kullanıcılarına yönelik temel çözümlerini güncelledi. Şirketin temel ürünleri olan Kaspersky Free ve Kaspersky Anti-Virus’e kullanıcıları en yeni ve en gelişmiş siber tehditlere karşı koruyan özellikler eklendi. Ürün serisinin üst düzey çözümleri olan Kaspersky Internet Security ve Kaspersky Total Security için de performans, kurulum kolaylığı ve tespit verimi alanlarında geliştirmeler yapıldı. Güncellenen çözümler kullanıcıların her durumda internete bağlı kalıp koruma altında olmasına yardımcı oluyor.

Sıradan bir gününüzü düşünün. Aktif bir internet bağlantısına ne kadar ihtiyaç duyuyorsunuz? İnternete hiç bağlanmadan bir gün geçirebileceğinizi düşünüyor musunuz? Cevabınız ‘hayır’ ise yalnız değilsiniz. İnternete bağlı kalmak, sürekli hareket halinde olanlar başta olmak üzere artık birçok kullanıcı için hayati önem taşıyor. Öyle ki Kaspersky Lab’ın yaptığı ankete Türkiye’den yanıt verenlerin dörtte birinden fazlası (%26), kendileri için internet bağlantısının yiyecek, su ve barınma kadar önemli olduğunu söyledi.

Cihazlara ve onların sunduğu bağlantı olanaklarına olan bağımlılığımız artık o kadar güçlü ki akıllı telefonumuzu veya tabletimizi kaybettiğimizde diğer birçok travmatik durumdan daha fazla stres yaşayabiliyoruz. Ankete Türkiye’den katılanların neredeyse tamamı (%91), cihazları kaybolur veya çalınırsa stres yaşayacaklarını dile getirdi. Ki bu oran, tren veya uçak kaçırmak (%89), küçük çaplı bir otomobil kazası geçirmek (%90) veya hastalanmaktan (%86) daha yüksek.

Kaspersky Lab Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, “İnternet bağlantısı modern yaşantının temel unsurlarından biri oldu. Bazıları için ise vazgeçilemez bir ihtiyaç haline geldi. İnternete her an bağlı olma arzumuz ve dijital bağlantımızı korumak için yapmaya hazır olduğumuz şeyler, bağlantılı cihazların bizim için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, internet bağlantısının hayatımızın her alanına girmesi güvenliğin göz ardı edilemeyeceğini gösteriyor. Güvenlik siz nerede ne yapıyorsanız olun yanınızda olmalı. Kullanıcılar her ne durumda olursa olsun bağlantılarının güvenli olmasını sağlamalı.” dedi.

Farklı durumlarda yardımcı olabilen bir güvenlik çözümüne sahip kullanıcılar başlarını belaya sokmaktan kaçınabilir. Kaspersky Total Security çözümüne eklenen Güvenli Bağlantı özelliği, bilmedikleri bir yerde bilmedikleri Wi-Fi bağlantılarını kullansalar da insanların koruma altında ve güvende olmalarına yardım ediyor.